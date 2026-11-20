യു.എസ് സർവകലാശാലകളും കമ്പനികളുമായി ഒൻപത് സഹകരണ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് സൗദി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾtext_fields
റിയാദ്: സൗദി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി യൂസഫ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽ ബെന്യാന്റെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ സൗദിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളും കമ്പനികളും തമ്മിൽ ഒൻപത് സഹകരണ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചത്.
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, പാഠ്യപദ്ധതികൾ പരിഷ്കരിക്കുക, ഡിജിറ്റൽ പഠനസാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ കരാറുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള മികച്ച അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സൗദിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്താനും പഠനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
ശ്രവണവൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രശസ്തമായ അമേരിക്കയിലെ ഗാലഡെറ്റ് സർവകലാശാലയും സൗദിയിലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂനിവേഴ്സിറ്റീസ് അഫയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്. ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പഠന പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കുക, സംയുക്ത ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുക, അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പരിശീലനം നൽകുക, പരസ്പരം അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ കരാറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കൂടാതെ, അമീറ നൂറ ബിൻത് അബ്ദുൾറഹ്മാൻ സർവകലാശാല എജ്യുക്കേഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് സർവീസുമായും, മാരിഫ് ഫോർ എജ്യുക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ, നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് എന്നിവയുമായും കരാറുകളിലേർപ്പെട്ടു.
സൗദിയിലെ തത്വീർ എജ്യുക്കേഷണൽ ടെക്നോളജീസ് കമ്പനി ഗൂഗിളുമായും സിസ്കോയുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കരാറൊപ്പിട്ടു. പാഠപുസ്തകങ്ങളും പഠനവിഷയങ്ങളും കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്നതിനായി തത്വീർ എജ്യുക്കേഷൻ കമ്പനി സവാസ്, മക്ഗ്രോ ഹിൽ, നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം, പരീക്ഷകളും മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികളും പരിഷ്കരിക്കൽ, ക്ലാസ് മുറികളിൽ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എത്തിക്കൽ, കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ഈ കരാറുകളുടെ ഭാഗമാണ്.
വിദേശ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് പുതിയ പഠന ഉപകരണങ്ങളും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും വികസിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽവൽക്കരിക്കാനും പാഠ്യപദ്ധതികൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും സൗദി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ കരാറുകൾ വലിയ വേഗത നൽകും.