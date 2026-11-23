സൗദിക്ക് നേരെയുള്ള ഹൂതി ആക്രമണ ശ്രമം തകർത്തു; യെമനിൽ സൈന്യത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയിൽ 86 ഹൂതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ അയച്ച രണ്ട് ഡ്രോണുകളും ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ വെടിവെച്ചിട്ടു.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സഖ്യസേനയുടെ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ആദ്യം സൗദിയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് വന്ന ഡ്രോൺ തകർത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും തലസ്ഥാനമായ റിയാദിന് നേരെ എത്തിയ മറ്റൊരു ഡ്രോണും വ്യോമപ്രതിരോധ സേന തകർത്തു. ഇതോടെ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായി.
യെമനിൽ സൈന്യത്തിന്റെ കനത്ത തിരിച്ചടി
മറുവശത്ത്, യെമനിൽ ഹൂതികൾക്കെതിരെ സർക്കാർ സൈന്യവും ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയും ചേർന്ന് 'ഫജ്ർ അൽ യെമൻ' (യെമന്റെ പ്രഭാതം) എന്ന പേരിൽ ശക്തമായ സൈനിക നീക്കം നടത്തുകയാണ്. സൗദി സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമപിന്തുണയോടെ യെമൻ സൈന്യം ആകെ 639 ആക്രമണങ്ങളാണ് നടത്തിയതെന്ന് സൈനിക വക്താവ് കേണൽ മാജിദ് അൽ നസീലി അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
പീരങ്കി ആക്രമണങ്ങൾ (ഫീൽഡ് ആർട്ടിലറി): 560
റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ: 28
ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ: 27
വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ: 24
ഹൂതികളുടെ താവളങ്ങൾ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആയുധ സംഭരണശാലകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങൾ. ഇതിൽ 86 ഹൂതി നേതാക്കളും പോരാളികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹൂതികളുടെ 64 സൈനിക വാഹനങ്ങളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നശിപ്പിക്കാനും സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
വിവിധ മേഖലകളിലെ പോരാട്ടം
മാരിബ്, അൽ-ജൗഫ്: ഈ മേഖലകളിൽ യെമൻ സൈന്യം ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹൂതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കുഴിച്ചിട്ട ബോംബുകളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു.
തായിസ്: നഗരത്തിന് മേൽ ഹൂതികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം തകർക്കാനുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഹൂതികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സൈന്യം പ്രധാനപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളും തിരിച്ചുപിടിച്ചു.
ലാഹ്ജ്: ഇവിടെയും ഹൂതികളുടെ ആക്രമണവും നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും സൈന്യം തടഞ്ഞു. ഹൂതികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ആളപായവും ആയുധനഷ്ടവും സംഭവിച്ചു.
സൈനിക നീക്കം തുടരും
യെമനിലും, ചെങ്കടൽ, ബാബ് അൽ-മന്ദെബ് കടലിടുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനും ഹൂതികൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ 'ഫജ്ർ അൽ-യെമൻ' സൈനിക നീക്കം തുടരുമെന്ന് കേണൽ അൽ-നസീലി വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയാണ് സൈനിക നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.