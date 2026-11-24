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റിയാദിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ ടവറുകളിലൊന്നിന് നേരെ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ച് സൗദി സഖ്യസേനtext_fields
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News Summary - Saudi Coalition Confirms Terrorist Attack on Riyadh Financial Center Tower
റിയാദ്: റിയാദിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്ററിലെ ടവറുകളിലൊന്നിന് നേരെ ഭീരുത്വപരമായ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായതായി യെമനിലെ നിയമാനുസൃത ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
സംഭവസ്ഥലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ-അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും സഖ്യസേന പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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