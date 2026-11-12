മക്കയിലേക്ക് ഹൂതികൾ അയച്ച മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ്

മക്കയിലേക്ക് ഹൂതികൾ അയച്ച മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ്text_fields
റിയാദ്: മക്ക മേഖലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതി ഭീകരവാദ സംഘടന തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ആകാശത്തുവെച്ച് പ്രതിരോധിച്ച് തകർത്തതായും, ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴെ വീണ ഇടങ്ങളിൽ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തിയതായും ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു. തകർക്കപ്പെട്ട മിസൈലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലത് സബൂഹ ഗ്രാമത്തിലാണ് പതിച്ചത്.
ജനവാസ മേഖലകളെയും സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഹൂതി ഭീകരർ പിന്തുടരുന്ന അപകടകരവും ശത്രുതാപരവുമായ സമീപനത്തെയാണ് ഇത് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്.
സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ-ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തുകയും, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത നടപടികളും മുൻകരുതലുകളും പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രദേശവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.