'മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും ഊർജ സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കും - സൗദി മന്ത്രിസഭtext_fields
റിയാദ്: മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആഗോള ഊർജ വിപണികളിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി സൗദി മന്ത്രിസഭാ യോഗം. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാന മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ റിയാദിൽ ചേർന്ന യോഗം, സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി-ബഹുമുഖ ചർച്ചകൾ വിലയിരുത്തി. സമുദ്രപാതകളുടെ സുരക്ഷയും ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ആഗോള വ്യാപാരവും വിതരണ ശൃംഖലകളും തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സൗദി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ലോകവും മേഖലയും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും സൗദി അറേബ്യ കൈവരിച്ച വികസന നേട്ടങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ അവലോകനം ചെയ്തതായി മാധ്യമ മന്ത്രി സൽമാൻ അൽ ദോസാരി സൗദി പ്രസ് ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു. 'വിഷൻ 2030' ന്റെ ഭാഗമായി എണ്ണ ഇതര വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വിപുലീകരിച്ചതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ മികച്ച കരുത്ത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിലും സ്വകാര്യ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും രാജ്യം വിജയിച്ചു. പൊതുസേവനങ്ങൾക്കും വികസന പദ്ധതികൾക്കുമായി തുടർച്ചയായി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പൊതു ധനകാര്യ സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 'വേൾഡ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് എ.ഐ റാങ്കിംഗിൽ' കൃത്രിമ ബുദ്ധി (എ.ഐ) മേഖലയിൽ സൗദി കൈവരിച്ച ഉന്നത നേട്ടത്തെയും, ഇന്റർനാഷനൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ (ഐ.ടി.യു) കൗൺസിലിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും മന്ത്രിസഭ അഭിനന്ദിച്ചു.
പുനരുപയോഗ ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനായി ഇന്റർനാഷനൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഏജൻസിയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കാൻ ഊർജ മന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതാണ് യോഗത്തിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതിനുപുറമെ ഊർജ സഹകരണത്തിനായി സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയവും കാനഡയുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ശാസ്ത്രീയ സഹകരണത്തിനായി കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഫൗണ്ടേഷനും അസർബൈജാൻ നാഷനൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിലെ ഹസ്തലിഖിത പഠന കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനായി ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയുടെ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കാൻ ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രിയെയും, സമഗ്ര ജലവിഭവ മാനേജ്മെന്റിനായി സിംഗപ്പൂരിലെ ദേശീയ ജല ഏജൻസിയായ 'പിയുബി'യുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കാൻ പരിസ്ഥിതി-ജല-കൃഷി മന്ത്രിയെയും യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി.
അഴിമതി തടയുന്നതിനുള്ള സഹകരണത്തിനായി സൗദി ആന്റി-കറപ്ഷൻ അതോറിറ്റിയും മൗറീഷ്യസിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിനും യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണ രംഗത്തെ സഹകരണത്തിനായി സൗദി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതോറിറ്റിയും സിറിയയിലെയും കിർഗിസ്ഥാനിലെയും ദേശീയ പ്രക്ഷേപണ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ധാരണാപത്രങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു. കൂടാതെ, വിദേശ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി സൗദിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനായി 'നിയമ പരിശീലന നിയമം' ഭേദഗതി ചെയ്യാനും തീരുമാനമായി. അൽ-ഉലയിൽ നടന്ന 41-ാമത് ജി.സി.സി ഉച്ചകോടിയിലെ രണ്ട് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഗൾഫ് പൊതു ചട്ടക്കൂടും ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിനുള്ള മാർഗരേഖയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.