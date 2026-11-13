സൗദിയിൽ പുതിയ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

സൗദിയിൽ പുതിയ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയ പുതിയ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം ഉൽപന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും ഉപഭോക്താവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഒറ്റ ഏകീകൃത നിയമത്തിലൂടെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സമഗ്ര സംവിധാനമാണെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവും വിപണി നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 20 സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഹാനികരമായതോ തകരാറുള്ളതോ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ നിന്നും സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നേടാനുള്ള അവരുടെ അവകാശം ഉറപ്പുനൽകാനും ഇത് സഹായിക്കും. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും മഹാമാരികളുടെ സമയത്തും വിലയിലുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ വർധനവിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഈ നിയമം പ്രത്യേക നടപടികൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. വില നിശ്ചയിക്കുക, ലാഭവിഹിതത്തിന് പരമാവധി പരിധി നിശ്ചയിക്കുക, വില വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ താൽക്കാലിക നടപടികളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇത് വിപണിയുടെ സ്ഥിരത നിലനിർത്താനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ഉപഭോക്താവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന വാണിജ്യ രീതികളെ ഈ നിയമം ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താവിന്മേൽ ഭാരമാകുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ തീരുമാനം മാറ്റാൻ സ്വാധീനിക്കുകയോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പേയ്മെന്റ് രീതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അധിക ഫീസ് ഈടാക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഉപഭോക്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നൽകൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കൽ, വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ/അപാകതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രദർശിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ രീതികളും അവ വിൽപന നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഈ നിയമം നിരോധിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളും ഈ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവനോ ആരോഗ്യത്തിനോ സുരക്ഷക്കോ ഹാനികരമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമം കർശനമായി നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് എട്ട് ദശലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴയും രണ്ട് വർഷം വരെ തടവും കൂടാതെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കൽ, ചട്ടവിരുദ്ധമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മുന്നറിയിപ്പ് പരസ്യങ്ങൾ നൽകൽ തുടങ്ങിയ കടുത്ത ശിക്ഷകളും നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേഗത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 180 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതോടെ നിലവിലുള്ള വാണിജ്യ വഞ്ചനാ വിരുദ്ധ നിയമം , ഇ-കോമേഴ്സ് നിയമം, വാണിജ്യ ഡാറ്റാ നിയമം എന്നീ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഈ പുതിയ നിയമം മാറും.