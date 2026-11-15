എ.ഐ മോഡൽ വികസനത്തിൽ സൗദി ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്

എ.ഐ മോഡൽ വികസനത്തിൽ സൗദി ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്text_fields
റിയാദ്: നിർമ്മിത ബുദ്ധി (എ ഐ) സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്ത് സൗദി അറേബ്യ മറ്റൊരു ചരിത്രനേട്ടം കൂടി സ്വന്തമാക്കി. എ.ഐ മോഡലുകളുടെ വികസനത്തിൽ സൗദി ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതായി 'സൗദി ഡാറ്റ ആൻഡ് എഐ അതോറിറ്റി' (എസ്.ഡി.എ.ഐ.എ) അറിയിച്ചു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലും നവീകരണത്തിലും രാജ്യം കൈവരിക്കുന്ന അതിവേഗ മുന്നേറ്റത്തെയാണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
2025-ഓടെ സൗദി എട്ട് 'ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ' (എൽ.എൽ.എം) വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 'അല്ലാം' പോലുള്ള ദേശീയ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചെണ്ണവും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ളവയാണ്. കൂടാതെ, 2025-ഓടെ 58 എ.ഐ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ രാജ്യത്ത് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും, 'ബാൽസാം' സൂചിക ഉപയോഗിച്ച് അറബിക് ഭാഷയിലുള്ള 20 എ.ഐ മോഡലുകൾ വിലയിരുത്താനും സാധിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും സൗദിയുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് വലിയ അംഗീകാരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് എ.ഐ റെഡിനസ് ഇൻഡക്സ് 2025'-ൽ 195 രാജ്യങ്ങളിൽ 15-ാം സ്ഥാനവും, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 2025-ലെ എ.ഐ ഇൻഡക്സിൽ ആഗോളതലത്തിൽ 19-ാം സ്ഥാനവും രാജ്യം കരസ്ഥമാക്കി.
ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ്' (എ.ജി.ഐ) പോലുള്ള ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി കൃത്യമായ നയങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും രാജ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ധാർമ്മികതക്കും സൈബർ സുരക്ഷക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള എ.ഐ ഭരണസംവിധാനമാണ് രാജ്യം പിന്തുടരുന്നത്.
ഭാവിയിലെ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ യുവതലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിൽ സൗദി വലിയ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. 'സമായി' പോലുള്ള പദ്ധതികൾ, ബൂട്ട് ക്യാമ്പുകൾ, ഹാക്കത്തോണുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പുതിയ എ.ഐ പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ സജീവമാണ്.
തബൂക്കിലെ ഫഹദ് ബിൻ സുൽത്താൻ സർവകലാശാലയിൽ എല്ലാ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും എ.ഐ കോഴ്സ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കുമായി 'ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ' സൗകര്യവും പ്രത്യേക എ.ഐ.എം.ഡി ലാബുകളും സർവകലാശാലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അറിവും സാങ്കേതികവിദ്യയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ആഗോള എഐ ഭൂപടത്തിൽ തങ്ങളുടേതായ ഇടം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ.