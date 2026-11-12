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    സൗദിയിൽ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്ന കടകൾക്ക് 5000 റിയാൽ പിഴ

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    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    സൗദിയിൽ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്ന കടകൾക്ക് 5000 റിയാൽ പിഴ
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    റി​യാ​ദ്: 18 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നോ ഉ​ള്ള നി​രോ​ധ​നം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ടു​ത്ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​സ​ഭാ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​ൽ​പ​ന രം​ഗ​ത്തെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഈ ​പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്കോ അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തും നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ത​ക്ക തെ​ളി​വു​ക​ൾ (തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ) ചോ​ദി​ച്ചു വാ​ങ്ങാ​ൻ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ട​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​ര​ണ്ട് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ വ​ർ​ഗ്ഗീ​ക​ര​ണം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഓ​രോ​ന്നി​നും 5,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ പി​ഴ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ക​യും​ ചെ​യ്യും. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളും പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്ക​രു​ത്. സ്ഥ​ല​സം​ബ​ന്ധ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണം. പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹാ​ളു​ക​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്ക​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    പു​ക​വ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പു​ക​യു​ള്ള വാ​യു പു​നഃ​ചം​ക്ര​മ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി, പു​ക​വ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ന്റി​ലേ​ഷ​ൻ, എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. പു​ക​വ​ലി​യു​ടെ ദോ​ഷ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​ക​വ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘സ​ർ​വീ​സോ​ട് കൂ​ടി​യ റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ളി​ൽ’ പു​ക​വ​ലി​ക്കാ​ത്ത വ​ർ​ക്കാ​യി ആ​കെ വി​സ്തീ​ർ​ണ്ണ​ത്തി​ന്റെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 30ശ​ത​മാ​നം എ​ങ്കി​ലും വ​രു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര​വു​മാ​യ വി​ഭാ​ഗം മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും​നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​വും വി​ൽ​പ​ന​യും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ൾ ഒ​റ്റ​യാ​യി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും, സൗ​ജ​ന്യ പ്രൊ​മോ​ഷ​ണ​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​നും, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളോ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ൽ​പ​ന, സേ​വ​ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ‘ബ​ല​ദി’​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സ്, പെ​ർ​മി​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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    News Summary - Saudi Arabia imposes 5,000 riyal fine on shops selling tobacco products to under 18s
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