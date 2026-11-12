സൗദിയിൽ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്ന കടകൾക്ക് 5000 റിയാൽ പിഴ

സൗദിയിൽ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്ന കടകൾക്ക് 5000 റിയാൽ പിഴtext_fields
റിയാദ്: 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനോ നൽകുന്നതിനോ ഉള്ള നിരോധനം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ മുനിസിപ്പൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്. പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നഗരസഭാ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നഗരങ്ങളിലെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണിത്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പുകയില ഉൽപന്ന വിൽപന രംഗത്തെ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്ക് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക കടകളിലേക്കോ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ പ്രവേശനം നൽകുന്നതും നിരോധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിയമപരമായ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ തക്ക തെളിവുകൾ (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ) ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ വിൽപനക്കാരന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കടകൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ രണ്ട് നിയമലംഘനങ്ങളും ഗുരുതരമായി കണക്കാക്കുമെന്നും മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വർഗ്ഗീകരണം അനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനും 5,000 റിയാൽ വരെ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിന് പുറമെ, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുകയും ലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ ഇരട്ടിയാക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകളും പെർമിറ്റുകളും പൂർണ്ണമായി നേടുന്നതിന് മുൻപ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കരുത്. സ്ഥലസംബന്ധവും സാങ്കേതികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം. പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളിൽ ആവശ്യമായ വായുസഞ്ചാര സംവിധാനങ്ങൾ ഹാളുകളിൽ സജ്ജീകരിക്കലും ഉൾപ്പെടും.
പുകവലിക്കാത്തവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുകയുള്ള വായു പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനായി, പുകവലിക്കാർക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വേർപെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. പുകവലിയുടെ ദോഷഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുകവലിക്കാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ‘സർവീസോട് കൂടിയ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ’ പുകവലിക്കാത്ത വർക്കായി ആകെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ കുറഞ്ഞത് 30ശതമാനം എങ്കിലും വരുന്ന പ്രത്യേകവും സ്വതന്ത്രവുമായ വിഭാഗം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഹാനികരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുംനിയമപരമായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് പ്രവേശനവും വിൽപനയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. സിഗരറ്റുകൾ ഒറ്റയായി വിൽക്കുന്നതും, സൗജന്യ പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറുകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, അവാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളുകൾ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതും പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സൗദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാനും, പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചും ജീവനക്കാരെ ബോധവത്കരിക്കാനും നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനും സ്ഥാപന ഉടമകളോട് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിൽപന, സേവന നിബന്ധനകളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി പരിശോധിക്കാനും ‘ബലദി’പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ലഭ്യമായ ലൈസൻസ്, പെർമിറ്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.