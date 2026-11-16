ഭീകരസംഘടനാബന്ധം: രണ്ട് പൗരന്മാരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

ഭീകരസംഘടനാബന്ധം: രണ്ട് പൗരന്മാരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിtext_fields
റിയാദ്: വിദേശ ഭീകരസംഘടനയിൽ ചേരുകയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും ചെയ്ത രണ്ട് പൗരന്മാർക്ക് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി. ഫാദിൽ ബിൻ ഹസ്സൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ സഫ്വാനി, ജവാദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ അലി ഖുറൈരീസ് എന്നിവരെയാണ് വധിച്ചത്. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ പിടിയിലായ ഇരുവരെയും ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഇരുവർക്കുമെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ തെളിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾ അപ്പീൽ നൽകിയെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയും വിധി ശരിവച്ചതോടെ ശരീഅത്ത് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ രാജകീയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 14ന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയതായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.