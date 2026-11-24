സൗദിയിലുള്ള ഗൾഫ് വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകൾ ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള സാവകാശ കാലാവധി അവസാനിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: സൗദിയിലുള്ള മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകൾ ശരിയാക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച സാവകാശ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയോ, കസ്റ്റംസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സൗദി നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമപരമായ പിഴകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാഹന ഉടമകൾക്കും ഓടിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയവർക്കും അനുവദിച്ച കാലാവധിയാണ് 2026 നവംബർ 23 തിങ്കൾ അവസാനിച്ചത്. പ്രീമിയം ഇഖാമ ഉള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികൾക്കും സ്വദേശികൾക്കും ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ്.
സൗദിയിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനുള്ള പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി, രേഖകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് സകാത്ത്, ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റിയാണ് 90 ദിവസത്തെ സാവകാശം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. കസ്റ്റംസ് അതിർത്തികൾ വഴി രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 90 ദിവസം വരെയാണ് ഗൾഫ് വാഹനങ്ങൾക്ക് സൗദിയിൽ തങ്ങാൻ അനുമതിയുള്ളത്. നിയമപരമായ കാലാവധി ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് 1,000 മുതൽ 2,000 റിയാൽ വരെ പിഴ ചുമത്തുകയും നിയമലംഘനം പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, വാഹനം കെട്ടിവലിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ്, പിടിച്ചുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്, മറ്റ് അനുബന്ധ തുകകൾ എന്നിവ വാഹന ഉടമയോ ഓടിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയോ വഹിക്കേണ്ടിവരും.
അടക്കാനുള്ള പിഴകൾ പൂർണമായി അടച്ച ശേഷം നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് വാഹനം സൗദിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ പ്രവേശിച്ച അതിർത്തി വഴി തന്നെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമലംഘനം പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.