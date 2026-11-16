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    ബഹ്‌റൈനെതിരെ ഇറാൻ ആക്രമണം: അപലപിച്ച് സൗദി

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    ബഹ്‌റൈനെതിരെ ഇറാൻ ആക്രമണം: അപലപിച്ച് സൗദി
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    റിയാദ്: ബഹ്‌റൈന് നേരെയുള്ള ഇറാന്റെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സ്വന്തം സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബഹ്‌റൈൻ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും സൗദി അറേബ്യ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും നല്ല അയൽപക്ക മര്യാദകളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെയും മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഗൗരവമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം സൗദി വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Saudi Arabia Condemns Iranian Airstrikes on Bahrain
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