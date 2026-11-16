Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ബഹ്റൈനെതിരെ ഇറാൻ ആക്രമണം: അപലപിച്ച് സൗദിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Saudi Arabia Condemns Iranian Airstrikes on Bahrain
റിയാദ്: ബഹ്റൈന് നേരെയുള്ള ഇറാന്റെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സ്വന്തം സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബഹ്റൈൻ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും സൗദി അറേബ്യ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും നല്ല അയൽപക്ക മര്യാദകളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെയും മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഗൗരവമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം സൗദി വ്യക്തമാക്കി.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story