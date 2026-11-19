ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി അപലപിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെയും യു.എ.ഇ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെയും സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയ മന്ത്രാലയം, സഹോദര രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്നതായും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സമുദ്രഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര പാതകൾക്കും നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സൗദി അറിയിച്ചു. എല്ലാത്തരം ആക്രമണങ്ങളും ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും നല്ല അയൽപക്ക മര്യാദകളും പാലിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മേഖലയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമാധാനം കൈവരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനായി ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കണമെന്നും സൗദി അറേബ്യ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.