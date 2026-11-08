സൗദി അഴിമതി വിരുദ്ധ അതോറിറ്റിയും യു.എന്നും കരാർ ഒപ്പിട്ടു

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സൗദി അഴിമതി വിരുദ്ധ അതോറിറ്റിയും യു.എന്നും കരാർ ഒപ്പിട്ടുtext_fields
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News Summary - Saudi Anti-Corruption Authority and UN sign agreement
റിയാദ്: അഴിമതി തടയാനും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള മേഖലകളിൽ ‘ശേഷി വികസന’ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കാനായി സൗദിയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും 2027 മുതൽ 2029 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. വിയന്നയിലെ യു.എൻ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സൗദി അഴിമതി വിരുദ്ധ അതോറിറ്റിയായ 'നസാഹ'യുടെ പ്രസിഡന്റ് മാസിൻ അൽ കഹ്മൂസും വിയന്നയിലെ യു.എൻ ഓഫിസ് ഡയറക്ടർ ജനറലും യു.എൻ.ഓ.ഡി.സി എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. മോണിക്ക ഗൂമയും ആണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ശേഷി വളർത്തുക, സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ കരാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഴിമതി തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും.
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