നമ്മുടെ കുരുന്നുകളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ജാഗ്രത വേണം

നമ്മുടെ കുരുന്നുകളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ജാഗ്രത വേണംtext_fields
കൗമാരക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗവും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകളും സമൂഹം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. പഠനവും സ്വപ്നങ്ങളുമായി മുന്നേറേണ്ട പുതുതലമുറ ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് വഴുതിവീഴുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും അമിത ഉപയോഗം ഈ സാഹചര്യത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ചതിക്കുഴികൾ, സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങൾ, അനാവശ്യ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം.
കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന താൽപര്യം ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും രക്ഷിതാക്കൾ കാണിക്കണം. കുട്ടികളുമായി തുറന്നുസംസാരിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രായത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ മൊബൈൽ ഫോൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്കൂൾ സമയത്തെ അനാവശ്യ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനും സർക്കാർ ഇടപെടണം. സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസലിങ് സംവിധാനങ്ങളും ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ വിവിധ പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളുടെ ദുരുപയോഗം തടയാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കണം.
സാങ്കേതികവിദ്യയെ പൂർണമായി നിരാകരിക്കുകയല്ല, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ദോഷങ്ങളിൽനിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പുതുതലമുറയുടെ സുരക്ഷിതമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ്.