കാഴ്ചയുടെ ലവണരസവുമായി റിയാദിലെ ‘ഉപ്പ് ഉത്സവം’text_fields
റിയാദ്: മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഉൽപാദന പാരമ്പര്യം ആഘോഷമാക്കി റിയാദ് മേഖലയിലെ അൽ ഖസബ് ഉപ്പ് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം. അൽ ഖസബ് പൈതൃക ഗ്രാമത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ച നാലാമത് ‘അൽ ഖസബ് സാൾട്ട് സീസൺ’ നവംബർ 28 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.
‘ഉപ്പിന്റെ ഗ്രാമം’ എന്നും ‘വെള്ളപ്പൊന്നിന്റെ നഗരം’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അൽ ഖസബ് റിയാദ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 300 വർഷത്തിലേറെയായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഉപ്പിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പ്രദേശം പ്രശസ്തമായത്.
പ്രദേശത്തെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപ്പ് ഉൽപാദന മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പാരമ്പര്യ വ്യവസായത്തെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഉത്സവം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അൽ ഖസബിലെ ഉപ്പിന്റെ വാർഷിക വിൽപന 20 കോടി റിയാലിലധികമാണ്. സൗദിയിലെ ആകെ ഉപ്പ് ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൂല്യമായ 370 കോടി റിയാലിന്റെ അഞ്ചു ശതമാനത്തോളം അൽ ഖസബിന്റെ സംഭാവനയാണ്. ഗുണമേന്മയും പോഷകമൂല്യവും പരിഗണിച്ച് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും അൽ ഖസബ് ഉപ്പിന് വലിയ വിപണിയും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഭവനകാര്യ മന്ത്രി മാജിദ് അൽ ഹുഖൈലിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലും വാണിജ്യ മന്ത്രി മാജിദ് അൽ ഖസബിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും അൽ ഖസബിന്റെ ജീവിതരീതിയും അന്തരീക്ഷവും പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. അമ്പതോളം പ്രാദേശിക പ്രദർശകരും 300ലേറെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.
വിവിധ പരിപാടികളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സന്ദർശകർ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം വിനോദസഞ്ചാരവും ദേശീയ പൈതൃകവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഉത്സവം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിവന്ന പരമ്പരാഗത ഉപ്പ് ഖനനരീതികൾ സന്ദർശകർക്ക് നേരിൽ കാണാം. പ്രാദേശികമായി 'ജിഫാർ അൽ മിൽഹ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുഴികളിൽ നിന്ന് കൈകൊണ്ട് ഉപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് മുതൽ ശുദ്ധീകരണം, പാക്കിങ്, വിപണനം വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ മാതൃകാ ഉപ്പ് ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തും. ഉപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളും ഉപ്പുപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളും രുചിച്ചുനോക്കാനും അവസരമുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഉപ്പിന്റെ നൂതന പാചകസാധ്യതകൾ അവതരിപ്പിച്ച് പാചകകലാ കമീഷനും മേളയിൽ രംഗത്തുണ്ട്. ബീഫ് റിബ്സ്, മില്ലറ്റും ബദാമും ചേർത്ത മധുരപലഹാരം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾക്കു പുറമെ അൽ ഖസബ് ഉപ്പിന്റെ ഫ്ലേക്കുകളും സന്ദർശകർക്ക് രുചിയറിയാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പൈതൃക ഗ്രാമത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും മ്യൂസിയങ്ങളും സന്ദർശിക്കാനും ഹെറിറ്റേജ് കമ്മീഷന്റെ സന്ദർശക കേന്ദ്രം കാണാനും സൗകര്യമുണ്ട്. സാംസ്കാരിക വേദി, ഉപ്പ് പ്രമേയമാക്കിയ വിശ്രമകേന്ദ്രം, കലാമേഖല, കുട്ടികളുടെ വിനോദമേഖല എന്നിവയും ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കവിയരങ്ങുകൾ, കുതിരയോട്ട മത്സരം, പഴയകാല കാറുകളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവയും മേളക്ക് മാറ്റുകൂട്ടും. ഉത്സവ നഗരിയിലേക്ക് വൈകീട്ട് നാല് മണി മുതലാണ് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്.