റിയാദ് ഇന്റർ നാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടക്കാം; പുതിയ സംവിധാനവുമായി അധികൃതർtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ (ഐ.ഐ.എസ്, റിയാദ്) വിദ്യാർഥികളുടെ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടക്കുന്നതിനുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇനി മുതൽ ‘റീച്ച് ആപ്പ്’ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിലെ ഓൺലൈൻ ഫീ കാൽക്കുലേറ്റർ വഴിയോ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഏത് സമയത്തും ലളിതമായി ഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.
സ്കൂളിലെ ഫീസ് കൗണ്ടറുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി ക്യൂ നിൽക്കാതെ തുക അടക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. മദാ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണമടക്കുമ്പോൾ അധിക ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഈടാക്കില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ സ്കൂൾ കോഡ്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിൽ ഐഡി, രക്ഷിതാവിന്റെ ഇഖാമ നമ്പർ, ഫീസ് രസീതിലെ പാരന്റ് നമ്പർ എന്നിവ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം. സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിലെ ഫീ കാൽക്കുലേറ്റർ വഴിയാണ് അടക്കുന്നതെങ്കിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ ജി.ആർ നമ്പർ നൽകി വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട മാസം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പണമടക്കാം.
ഓൺലൈൻ വഴി പണം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫീസ് രസീത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിലിൽ ഇതിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. പുതിയ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകളും സ്കൂൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമയലാഭവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ഫീസ് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം രക്ഷിതാക്കൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മൈമൂന അബ്ബാസ് അഭ്യർഥിച്ചു.