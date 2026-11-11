റിയാദ് സഫ മക്ക പോളിക്ലിനിക്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റേഡിയോളജി ദിനം ആചരിച്ചു

റിയാദ് സഫ മക്ക പോളിക്ലിനിക്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റേഡിയോളജി ദിനം ആചരിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: ബത്ഹയിലെ സഫ മക്ക പോളിക്ലിനിക്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റേഡിയോളജി ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു. റേഡിയോളജി വിഭാഗം ജീവനക്കാരും ഡോക്ടർമാരും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരം പങ്കിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ക്ലിനിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ ഫഹദ് അൽ അനൈസി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റേഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി അബ്ദുല്ല ഹമൂദ് അൽ സുവൈദി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ. ഉമർ അൽ വിദ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതവും ആസാദ് അലി ഖാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യമേഖലയിൽ റേഡിയോളജി വിഭാഗം വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനെക്കുറിച്ചും എക്സ്-റേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. രോഗനിർണയത്തിൽ വെറും ചിത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം കൃത്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും വിലയിരുത്തലുകളും മികച്ച ടീം വർക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
റേഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ, ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ, നഴ്സുമാർ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഓരോ രോഗിക്കും കൃത്യമായ രോഗനിർണയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രോഗികളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും മുൻനിർത്തി, പരസ്പരം പിന്തുണച്ചും പുതിയ അറിവുകൾ നേടിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചടങ്ങിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള റേഡിയോളജി ജീവനക്കാരുടെ സേവനങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും, രോഗി സൗഹൃദപരമായ സമീപനം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചും സഫ മക്ക പോളിക്ലിനിക്കിലെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു. ഷഹദ് അബ്ദുൽ അസീസ് എം. ബിൻ സമീഹ്, ഫൈസൽ മുവാദ് അൽ മുഖ്ലിഫി, അസിം അഹ്മദ് അൽ അൽ ഹൈതം മൂസ അൽ ഫൈഫി, കാശിഫുല്ല, ഷഹീദുല്ല, വി.പി. നിദ ജാസ്മിൻ, സുഹൈല നജീബ്, അബ്ദുൽ ഹമീദ് കിളിയണ്ണി, നേഹ ഫാത്തിമ, ഖാലിദ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു.