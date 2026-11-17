റിയാദ് മെട്രോ: ‘എക്സ്പോ’ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് മെട്രോയുടെ ഭാഗമായ ‘എക്സ്പോ’ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചതായി റിയാദ് സിറ്റി റോയൽ കമീഷൻ അറിയിച്ചു. സ്റ്റേഷന്റെ വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പനയും കമീഷൻ പുറത്തുവിട്ടു. ‘റിയാദ് എക്സ്പോ 2030’ന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം വഴി പ്രദർശന നഗരിയിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ സ്റ്റേഷൻ സഹായകമാകും. പ്രദർശനം അവസാനിച്ചാലും ഈ പ്രദേശത്തിനും സമീപത്തുള്ള മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും എക്സ്പോ സ്റ്റേഷൻ പ്രയോജനപ്പെടും.
റിയാദ് മെട്രോ ശൃംഖലയിൽ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ പാതയിലാണ് പുതിയ സ്റ്റേഷൻ നിർമിക്കുന്നതെന്ന് കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കിഴക്ക് റിയാദ് എക്സ്പോ 2030 വേദിയെ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭാവി നഗരവികസന മേഖലകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹരിത ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായി നിർമിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ കിങ് സൽമാൻ റോഡിന് മുകളിലൂടെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.
ഏകദേശം 70,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ ഒരുക്കുന്ന സ്റ്റേഷന് മണിക്കൂറിൽ 19,000 യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുണ്ടാകും. സ്റ്റേഷന്റെ വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പന റിയാദ് നഗരത്തിലെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും താഴ്വരകളിൽ നിന്നും അക്കേഷ്യ മരങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് കമീഷൻ പറഞ്ഞു. 134 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള സ്റ്റീൽ താഴികക്കുടമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. അക്കേഷ്യ മരങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന എട്ട് തൂണുകളിലാണ് ഈ താഴികക്കുടം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇത് സന്ദർശകർക്ക് തണലുള്ള വിശാലമായ ഇടങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യും. ഏകദേശം 44,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഹരിതമേഖലയും സ്റ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷന്റെ ഊർജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ 25 ശതമാനത്തോളം നിറവേറ്റുന്ന സൗരോർജ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാകും.
മേള ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റേഷൻ നിർമാണവും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിർമാണ വേളയിൽ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സമീപത്തെ ജനവാസ മേഖലകളെ ബാധിക്കുന്നത് കുറക്കാനും ബദൽ പാതകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.