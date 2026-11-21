റിയാദ് മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് നാലാം ആഗോള വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുtext_fields
റിയാദ്: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാലാം ആഗോള വാർഷികാഘോഷത്തിന് നവംബർ 25 ന് തുടക്കമാകും. ഡിസംബർ 12 വരെ 18 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് ഉത്സവത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാല് റിയാലിന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 'നാല് വർഷം ഒരുമിച്ച്' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ.
ഗ്രോസറി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഫാഷൻ, ഹോം അപ്ലയൻസസ്, ബ്യൂട്ടി, ഫ്രഷ് ഫുഡ്, കിച്ചൺവെയർ, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരഞ്ഞെടുത്ത 1,000 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ മണിക്കൂർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രത്യേക കില്ലർ ഓഫറുകളും അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനങ്ങളും ലഭ്യമാകും. മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക ഫിഷ് ഫെസ്റ്റിവലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ബിരിയാണി മത്സരം, കുട്ടികൾക്കുള്ള ചിത്രരചനാ മത്സരം, വാരാന്ത്യ കുടുംബ വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയും അരങ്ങേറും.
മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും മറക്കാനാവാത്ത ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം സമ്മാനിക്കുക എന്നതാണ് വാർഷികാഘോഷത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന പ്രതിബദ്ധതയോടെയാണ് സ്ഥാപനം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇതുവരെ പിന്തുണ നൽകിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ബിസിനസ് പങ്കാളികൾക്കും മാനേജ്മെന്റ് നന്ദി അറിയിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കമ്പനി പ്രതിനിധികളായ സൗദി ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ അനീസ് കക്കാട്ട് അഷ്റഫ്, ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർ ഫസലുദ്ദീൻ വലിയവീട്ടിൽ, കാറ്റഗറി ഹെഡ് അഷ്റഫ് പുതുപ്പള്ളി, അകൗണ്ട് മേനേജർ നിസാർ പനക്കൽ, സ്റ്റോർ മാനേജർ മുസ്തഫ തറക്കുഴി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.