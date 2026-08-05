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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 10:48 AM IST

    ആ​ഗോ​ള ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ന​ഗ​രം

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    ആ​ഗോ​ള ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ന​ഗ​രം
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    റി​യാ​ദ്​ ന​ഗ​രം

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദ് ഉ​യ​ർ​ന്നു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ‘ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ’ റി​യാ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് പ്രോ​ഗ്രാം സെൻറ​റാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    റോ​യ​ൽ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ റി​യാ​ദ് സി​റ്റി, റി​യാ​ദ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് പ്രോ​ഗ്രാം സെൻറ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ച​ത്. ആ​രോ​ഗ്യം, ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ന​ഗ​ര അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പൊ​തു​വാ​യ അ​ള​വു​കോ​ലു​ക​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. ഇ​താ​ണ് റി​യാ​ദി​െൻറ സ്ഥാ​നം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഹ്യൂ​മ​ൻ സെ​റ്റി​ൽ​മെൻറ് പ്രോ​ഗ്രാ​മും (യു.​എ​ൻ ഹാ​ബി​റ്റാ​റ്റ്) സൗ​ദി​യു​ടെ ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് പ്രോ​ഗ്രാം സെൻറ​റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ആ​ഗോ​ള പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം, യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും പ​ച്ച​പ്പു​ള്ള പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളും, സു​ര​ക്ഷ, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക-​മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര ആ​സൂ​ത്ര​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ അ​ള​വു​കോ​ലാ​ണി​ത്.

    ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. റി​യാ​ദി​നെ ജീ​വി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നും ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യെ​ന്ന സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-​െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു പ​ടി​കൂ​ടി അ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന​തി​െൻറ തെ​ളി​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ അം​ഗീ​കാ​രം.

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    TAGS:Riyadhsaudi vision 2030
    News Summary - ആ​ഗോ​ള ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ന​ഗ​രം
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