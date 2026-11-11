ഹൂതി അക്രമണത്തിന് ഇരയായ അരാംകോ കെട്ടിടം റിയാദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സന്ദർശിച്ചു

ഹൂതി അക്രമണത്തിന് ഇരയായ അരാംകോ കെട്ടിടം റിയാദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സന്ദർശിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: ഹൂതി അക്രമണത്തിന് ഇരയായ റിയാദ് നഗരത്തിലെ സൗദി അരാംകോ കെട്ടിടം റിയാദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് സന്ദർശിച്ചു.
ആക്രമണം മൂലമുണ്ടായ പരിമിതമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ഹൂതി ഭീകര മിലിഷ്യകൾ സിവിൽ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലൂടെ ഈ മിലിഷ്യകളെക്കുറിച്ച് സൗദി അറേബ്യ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ പറഞ്ഞു. സിവിൽ, സൈനിക, സുരക്ഷാ മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. കമ്പനിയിലെയും മേഖലയിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരണം തേടുകയും കമ്പനി ജീവനക്കാരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നൽകാൻ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഭരണനേതൃത്വം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം അത്യധികം അഭിനന്ദിച്ചു. ഉദാത്തമായ വികാരങ്ങളെയും ദേശീയ ഐക്യത്തെയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഏത് അപകടത്തെയും ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കാൻ സൗദി സേനയിലെ സൈനികർ കാണിക്കുന്ന സന്നദ്ധതയെയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. സന്ദർശന വേളയിൽ മേഖലയിലെ നിരവധി ഉയർന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റിയാദ് നഗരത്തിലെ സൗദി അരാംകോയുടെ ഭരണനിർവഹണ കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നിന് നേരെ ഹൂതികളുടെ ആക്രമണ ശ്രമമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിന് പരിമിതമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു.