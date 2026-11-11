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    ഹൂതി അക്രമണത്തിന് ഇരയായ അരാംകോ കെട്ടിടം റിയാദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സന്ദർശിച്ചു

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    നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി
    ഹൂതി അക്രമണത്തിന് ഇരയായ അരാംകോ കെട്ടിടം റിയാദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സന്ദർശിച്ചു
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    റി​യാ​ദ്: ഹൂ​തി അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സൗ​ദി അ​രാം​കോ കെ​ട്ടി​ടം റി​യാ​ദ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ പ​രി​മി​ത​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഹൂ​തി ഭീ​ക​ര മി​ലി​ഷ്യ​ക​ൾ സി​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഈ ​മി​ലി​ഷ്യ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സി​വി​ൽ, സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി​യി​ലെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടു​ക​യും ക​മ്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത്യ​ധി​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഏ​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തെ​യും ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി സേ​ന​യി​ലെ സൈ​നി​ക​ർ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സൗ​ദി അ​രാം​കോ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ന് നേ​രെ ഹൂ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് പ​രി​മി​ത​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Riyadh Deputy Governor Inspects
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