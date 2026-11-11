കൗമാര കുറ്റവാസനകൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകtext_fields
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സാംസ്കാരിക പുരോഗതിയിലും രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ കേരളത്തിൽ, കൗമാരക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ വർധിച്ചുവരുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥമാക്കുകയാണ്. പുസ്തകങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും നല്ല സൗഹൃദങ്ങളും നിറയേണ്ട പ്രായത്തിൽ പകയും പ്രതികാരവും അക്രമചിന്തകളും ചില കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് കേരളം ഗൗരവമായി കാണേണ്ട മുന്നറിയിപ്പാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ വില തിരിച്ചറിയേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ, ആർഭാട ജീവിതത്തോടുള്ള അമിത മോഹത്തിന്റെയോ പ്രണയപ്പകയുടെയോ പേരിൽ മറ്റൊരാളുടെ ജീവനെടുക്കാൻ പോലും മടിയില്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥത്തിലേക്ക് ചില കൗമാരപ്രായക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർഥ്യമാണ്.
കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ മുഹമ്മദ് ഷഹബാസ് ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ തർക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് സഹപാഠികളുടെ മാരകമായ മർദനമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം കേരളം ഏറെ വേദനയോടെയാണ് കേട്ടത്. ഈ ഞെട്ടൽ മാറും മുമ്പാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ നിയന്ത്രണങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പും പണത്തോടുള്ള ആർത്തിയും കാരണം ആലപ്പുഴയിൽ പതിമൂന്നുകാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വന്തം മുത്തച്ഛനെ വകവരുത്തിയ ക്രൂരമായ ആസൂത്രണം പുറത്തുവന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുൻ കാമുകിയോടുള്ള പ്രണയപ്പക തീർക്കാൻ പതിനേഴുകാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബെൽറ്റുകൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് അഭിരാം എന്ന കൗമാരക്കാരനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ വാർത്തയും പുറത്തുവന്നു. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള മുതിർന്ന വ്യക്തികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടി ഇത്തരം കേസുകളിൽ തെളിയുമ്പോൾ കൗമാരക്കാരുടെ സൗഹൃദവലയങ്ങളിലേക്ക് അപകടകരമായ സ്വാധീനങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാകുന്നു.
സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ അമിത സ്വാധീനം, വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക പ്രകോപനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശേഷിക്കുറവ്, കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ അകൽച്ച എന്നിവയെല്ലാം ഇനിയെങ്കിലും ഗൗരവമായ സാമൂഹിക ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മക്കൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നതിനൊപ്പം അവരുമായി മനസ്സുതുറന്ന് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ അടുത്തറിയാനും രക്ഷിതാക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. പരീക്ഷകളിലെ വിജയത്തിനപ്പുറം, പരാജയങ്ങളെ നേരിടാനും ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹജീവികളെ ബഹുമാനിക്കാനും കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബവും വിദ്യാലയവും സമൂഹവും ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ.
തീർച്ചയായും, വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചിലരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ കൗമാര തലമുറയെ മുഴുവനായി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നീതിയല്ല. പഠനത്തിലും കലയിലും കായികരംഗത്തും മികവ് തെളിയിച്ച് നാടിന് അഭിമാനമാകുന്ന അനേകം കുട്ടികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയും ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയന്തരമായി ഉണ്ടായേ തീരൂ. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് പണമോ ആഡംബരങ്ങളോ അല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യത്വവും മൂല്യബോധവും നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള മനപാഠങ്ങളുമാണ്.