സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ മഴ തുടരും; സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശം നൽകിtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ തുടരുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടരണമെന്നും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും താഴ്വരകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും, അവിടെ നീന്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും, ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മക്ക മേഖലയിൽ മിതമായ മഴക്കും, ഒപ്പം പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം (ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്), ആലിപ്പഴ വർഷം, പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ജിസാൻ, അസീർ, അൽ ബഹ മേഖലകളിൽ മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ മഴക്കും, ഒപ്പം പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, ആലിപ്പഴ വർഷം, പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം വെള്ളിയാഴ്ച ജിസാൻ,മക്ക ,അസീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റ്, കാഴ്ചാപരിധി കുറയുന്ന സാഹചര്യം, ആലിപ്പഴ വർഷം, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം , കടലിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ, ഇടിമിന്നൽ എന്നിവയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയിരുന്നു.
കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.