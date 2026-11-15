ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് സൗദി

ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് സൗദിtext_fields
ജിദ്ദ: 2027ലെ ഹജ്ജ് സീസണിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് സൗദി ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹജ്ജ് കാര്യാലയങ്ങളുമായി മന്ത്രാലയം ക്രമീകരണ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ജിദ്ദയിൽ ബുധനാഴ്ച സമാപിച്ച ആറാമത് ഹജ്ജ് കോൺഫറൻസിനോടും പ്രദർശനത്തോടും അനുബന്ധിച്ചാണ് ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് അൽ റബീഅ, ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് മഷാത്ത്, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹജ്ജ് കാര്യാലയ മേധാവികൾ എന്നിവർ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
മന്ത്രാലയവും ഹജ്ജ് കാര്യാലയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം, ഈ സീസണിലേക്ക് അംഗീകരിച്ച നിബന്ധനകളും നടപടിക്രമങ്ങളും, തീർഥാടകർക്കായുള്ള സേവനങ്ങൾ, യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും കരാറുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026ലെ ഹജ്ജ് സീസൺ അവസാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രാലയം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹജ്ജ് കാര്യാലയങ്ങൾക്ക് 'തയ്യാറെടുപ്പ് രേഖ' കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കരാറുകൾ, നിയന്ത്രണപരമായ കാര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തന നടപടികൾ, സേവന ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത് ഹജ്ജ് കാര്യാലയങ്ങളെ സഹായിക്കും.
തീർഥാടകരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ 'ഇ-പാത്ത്' പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വിമാനക്കമ്പനികളുമായുള്ള കരാർ രേഖകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ഈ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. സൗദിയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ, പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും സൗദി ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് ബിൻ ഫൗസാൻ അൽ റബീഅയും തമ്മിൽ ജിദ്ദയിൽ നേരത്തെ ഇന്ത്യ-സൗദി ഹജ്ജ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. വരുന്ന ഹജ്ജിന് 1.75 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്കാണ് അവസരം. നവംബർ ആറു മുതൽ ഒമ്പതുവരെ നീണ്ടു നിന്ന സന്ദർശന വേളയിലായിരുന്നു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.