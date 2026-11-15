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    ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് സൗദി

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    ക്ര​മീ​ക​ര​ണങ്ങൾക്ക് ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും വി​ദേ​ശ ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ കരാറുകളിൽ ധാ​ര​ണ​
    ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് സൗദി
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    ഹ​ജ്ജ്-ഉംറ ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ റ​ബീ​അ


    ജി​ദ്ദ: 2027ലെ ​ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​നാ​യു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക്ര​മീ​ക​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ച ആ​റാ​മ​ത് ഹ​ജ്ജ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​നോ​ടും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടും അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ റ​ബീ​അ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് മ​ഷാ​ത്ത്, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യാ​ല​യ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം, ഈ ​സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, യാ​ത്രാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ക​ട​മ​ക​ളും ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2026ലെ ​ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 'ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പ് രേ​ഖ' കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​രാ​റു​ക​ൾ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, സേ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തും നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ 'ഇ-​പാ​ത്ത്' പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. സൗ​ദി​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു​വും സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് ബി​ൻ ഫൗ​സാ​ൻ അ​ൽ റ​ബീ​അ​യും ത​മ്മി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​രു​ന്ന ഹ​ജ്ജി​ന് 1.75 ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. ന​വം​ബ​ർ ആ​റു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ നീ​ണ്ടു നി​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Preparations for Hajj begin; Saudi Arabia signs agreements with various countries.
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