'വാസിൽ അൽഹറം' പദ്ധതി ഒന്നാംഘട്ടം റമദാനിൽ ആരംഭിക്കും; പ്രതിവർഷം 20 കോടിയിലധികം യാത്രകാർക്ക് സേവനം

'വാസിൽ അൽഹറം' പദ്ധതി ഒന്നാംഘട്ടം റമദാനിൽ ആരംഭിക്കും; പ്രതിവർഷം 20 കോടിയിലധികം യാത്രകാർക്ക് സേവനംtext_fields
മക്ക: ഹജ്ജ് ഉംറ തീർഥാടകർക്കും സന്ദർശകർക്കും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും സുഗമമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നതിനുമായി 'വാസിൽ അൽഹറം' പദ്ധതി ഒന്നാം ഘട്ടം റമദാനിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മക്ക, മശാഇർ റോയൽ സി.ഇ.ഒ സ്വാലിഹ് അൽറഷീദ് പറഞ്ഞു.
'അൽ അറബിയ്യ'യ്ക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പ്രതിവർഷം 20 കോടിയിലധികം യാത്രകാർക്ക് സേവനം നൽകാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിന്റെ അതിഥികളായ തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും ആശ്വാസവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും. ഹജ്ജ്, ഉംറ തീർത്ഥാടകരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കും സൗകര്യത്തിനും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് മികച്ച ഒരു യാത്രാനുഭവം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അൽറഷീദ് പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം, സെൻട്രൽ ഏരിയയിലെയും മക്ക നഗരത്തിലെയും പാർക്കിങ്, സ്റ്റേഷനുകൾ, പ്രധാന പാതകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 'വാസിൽ അൽ ഹറം' പദ്ധതിയുടെ കരാറുകളിൽ റോയൽ കമ്മീഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗമായ ജനറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെന്റർ ഒപ്പുവെച്ചു. സെൻട്രൽ ഏരിയയിലേക്കും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്കുമുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവേശന കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ ആകെ തുക 1.5 ബില്യൺ ഡോളറാണ്.
'വാസിൽ അൽ ഹറം' പദ്ധതിയിൽ 19 സ്റ്റേഷനുകളും പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 31 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ് ഇത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്. 3,200 ബസുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന ശൃംഖല. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രതിവർഷം 20.5 കോടി യാത്രക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പദ്ധതി മക്കയിലെ സെൻട്രൽ ഏരിയയിലേക്കും അവിടെനിന്നുമുള്ള ഗതാഗത നീക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും.