ടാക്സി വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി നീട്ടി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ടാക്സി വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി നീട്ടിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Operating period of taxi vehicles extended
റിയാദ്: 2026 അവസാനത്തോടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ടാക്സി സർവിസുകളിലും സ്വകാര്യ കാർ വാടകക്ക് നൽകുന്ന മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി 2027 ജൂൺ അവസാനം വരെ നീട്ടി ജനറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി. പരമാവധി പ്രവർത്തന കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ആറുമാസം വരെ അധിക കാലയളവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറക്കുന്ന തീരുമാനം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story