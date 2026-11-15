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    ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്

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    ‘സ്വി​ഹ​തി’, ‘മു​സാ​നി​ദ്’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് സൗ​ക​ര്യം
    ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്
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    റി​യാ​ദ്: പു​തു​താ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, തൊ​ഴി​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​കീ​കൃ​ത ദേ​ശീ​യ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘മു​സാ​നി​ദ്’, ‘സ്വി​ഹ​തി’ ആ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യെ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ഖാ​മ ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ഈ ​സേ​വ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന നി​മി​ഷം ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ‘സ്വി​ഹ​തി’​ആ​പ്പ് വ​ഴി സ്വ​മേ​ധ​യ കാ​ണാ​നും തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള അം​ഗീ​കൃ​ത ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കു​ള്ള അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും ഈ ​സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    നേ​രി​ട്ട് ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ ബു​ക്കി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മ​യ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ലാ​ഭി​ക്കാ​നും കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം കു​റ​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഈ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​യോ​ജ​നം ‘മു​സാ​നി​ദ്’​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച് സൗ​ദി​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഇ​ഖാ​മ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​ര​വും അ​വ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

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    News Summary - Online booking for medical examination of domestic workers
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