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നിലവാരം തൃപ്തികരമല്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ തുടർപരിശോധനയുമായി ഒമാൻtext_fields
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News Summary - Oman Launches Follow-Up Inspections at Schools Rated Unsatisfactory
മസ്കത്ത്: പരിശോധനയിൽ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത നിലവാരം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകളിൽ തുടർപരിശോധനയുമായി ഒമാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര ഉറപ്പാക്കൽ അതോറിറ്റി. സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തന മികവും അധ്യാപന-പഠന നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം.നേരത്തേ നടത്തിയ ബാഹ്യപരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തിയ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ എത്രത്തോളം നടപ്പാക്കിയെന്ന് സംഘം പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി സ്കൂളുകൾ തയ്യാറാക്കിയ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികളിലെ മുൻഗണനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും തിരുത്തൽ നടപടികളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും വിലയിരുത്തും.പരിഷ്കരണ നടപടികൾ സ്കൂളുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന നിലവാരത്തിലും അധ്യാപന-പഠന ഗുണനിലവാരത്തിലും എത്രത്തോളം മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെന്നും അതോറിറ്റി പരിശോധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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