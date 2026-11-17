ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് പോരൂരിന്റെ നിയമനം കെ.പി.സി.സി റദ്ദാക്കിtext_fields
ജിദ്ദ: ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി ഫിറോസ് പോരൂരിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 14 ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് കെ.പി.സി.സി റദ്ദാക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ ഒ.ഐ.സി.സി സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബിജു കല്ലുമലയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക സർക്കുലർ നൽകി.
ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. പരാതികൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് നിയമനം റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു ഫിറോസ് പോരൂരിനെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചു കൊണ്ട് കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വ. പഴകുളം മധു എം.എൽ.എ, അഡ്വ. പി.എ സലീം എന്നിവർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. അതേസമയം, ജിദ്ദയിൽ ചേർന്ന കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായപ്രകാരം സൈഫുദ്ധീൻ വാഴയിലിനെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തതായി ഒരു വിഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
സംഘടനാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള പരാതികൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമായി കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ് എം.എൽ.എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. അബ്ദുൾ മുത്തലിബിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി പുതിയ ഉത്തരവിലുണ്ട്. കമ്മിറ്റി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്കായി അഡ്വ. അബ്ദുൾ മുത്തലിബിന് സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായസഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്നും കെ.പി.സി.സി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.