സൗദി അറേബ്യയിൽ കര അതിർത്തി വഴിയുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 7 കോടി കടന്നു

സൗദി അറേബ്യയിൽ കര അതിർത്തി വഴിയുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 7 കോടി കടന്നുtext_fields
റിയാദ്: രാജ്യത്തെ കര അതിർത്തികൾ വഴി യാത്ര ചെയ്ത ആകെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 7.07 കോടി കവിഞ്ഞു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 7.2 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ട്. ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. 3.7 കോടിയിലധികം പേർ കര വഴി രാജ്യത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ 3.37 കോടിയോളം പേർ പുറത്തുപോയി. ആകെ യാത്രക്കാരിൽ 49.1 ശതമാനം ആളുകളും സഞ്ചരിച്ചത് ബഹ്റൈനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കിങ് ഫഹദ് കോസ്വേ വഴിയാണ്.
അൽഖഫ്ജി അതിർത്തി വഴി 12.2 ശതമാനം പേർ യാത്ര ചെയ്തു. 74 ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരുമായി ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗതാഗത നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കുറവ് മാർച്ചിലാണ് (46 ലക്ഷം). കരമാർഗമുള്ള ചരക്കുനീക്കം 4.4 ശതമാനം വർധിച്ച് 2.68 കോടി (26.8 മില്യൺ) ടണ്ണിലെത്തി. കയറ്റുമതി 6.3 ശതമാനം വർധിച്ച് 1.43 കോടി ടണ്ണിലും ഇറക്കുമതി 2.4 ശതമാനം വർധിച്ച് 1.25 കോടി ടണ്ണിലുമാണെത്തിയത്. കയറ്റുമതിയിൽ 27.9 ശതമാനവും ഇറക്കുമതിയിൽ 31.9 ശതമാനവും വിഹിതവുമായി അൽബത്ഹ അതിർത്തിയാണ് ചരക്ക് നീക്കത്തിൽ മുന്നിൽ. കയറ്റുമതിയിൽ അൽ ഹദീഥ അതിർത്തിയും ഇറക്കുമതിയിൽ റിയാദിലെ ഡ്രൈ പോർട്ടും രണ്ടാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. 2025 അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം 5.3 ശതമാനം വർധിച്ച് 1.67 കോടിയായി (16.7 മില്യൺ) ഉയർന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളാണ്. സ്വകാര്യ ചരക്കുവാഹനങ്ങൾ 20 ശതമാനവും പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ 4.4 ശതമാനവും വരും. പുതുതായി 11 ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകളുടെ എണ്ണം 1.13 കോടി (11.3 മില്യൺ) കവിഞ്ഞു. ഇതിൽ 87.2 ശതമാനവും സ്വകാര്യ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകളാണ്. ലൈസൻസുള്ളവരിൽ 51 ശതമാനം സൗദി പൗരന്മാരും 49 ശതമാനം വിദേശികളുമാണ്. 2025ൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച 12 ലക്ഷത്തോളം ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകളിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 8.1 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.