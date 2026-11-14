ഗുണഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം മെഡിക്കൽ ലീവ് അനുവദിക്കില്ല: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ഗുണഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം മെഡിക്കൽ ലീവ് അനുവദിക്കില്ല: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയംtext_fields
റിയാദ്: മെഡിക്കൽ ലീവ് അനുവദിക്കുന്നത് ആരോഗ്യനിലയുടെ വൈദ്യപരിശോധനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും അനുസരിച്ചാണെന്ന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഗുണഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യമോ താൽപര്യമോ അനുസരിച്ച് ഇത് നൽകാവുന്നതല്ല. മറിച്ച്, അവധിയുടെ യഥാർഥ ആവശ്യകതയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെയോ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെയോ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്നതും ഡോക്ടർ വിലയിരുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നൽകേണ്ടത്. ഗുണഭോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും അവധിയുടെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ആരോഗ്യനിലയും രോഗനിർണയവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരപരിധിക്ക് അനുസൃതമായുമാണ് മെഡിക്കൽ ലീവിന്റെ കാലാവധി നിർരയിക്കുക. ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ അധികാരപരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ദീർഘകാല അവധികൾ, അംഗീകൃത കാലാവധിയും മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരുടെയോ മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെയോ ബോർഡുകളുടെയോ അധിക അംഗീകാര നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അംഗീകൃത നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം, അധികാരിപെടുത്തിയ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം മെഡിക്കൽ ലീവ് നേടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ നൽകുന്ന അവധികൾ 'സ്വിഹതി' ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും. 'സിഹ്വതി’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ അന്വേഷണ സേവനം വഴി അവധിയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു. കൂടാതെ, ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് സന്ദർശിക്കുന്നതെന്നും അവധി വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
നിയമവിരുദ്ധമായ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് 50,000 റിയാൽ വരെ പിഴയും, ഒപ്പം ആരോഗ്യരംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയോ ലൈസൻസുള്ളവരുടെ രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷകൾ ആരോഗ്യ തൊഴിൽ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യവിരുദ്ധമായ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിർമ്മിക്കുകയോ തന്റെ അധികാരപരിധി ഉപയോഗിച്ച് നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴയും ലഭിക്കുമെന്ന് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ (23) പ്രകാരം മെഡിക്കൽ ലീവ് രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിയുന്ന ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.