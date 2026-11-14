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    ഗുണഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം മെഡിക്കൽ ലീവ് അനുവദിക്കില്ല: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

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    വ്യാ​ജ​രേ​ഖ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ലീ​വു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ​യും
    health ministery
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    റി​യാ​ദ്: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ലീ​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല​യു​ടെ വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മോ താ​ൽ​പ​ര്യ​മോ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ത് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, അ​വ​ധി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​യോ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ​യോ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഡോ​ക്ട​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​ധി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല​യും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യു​മാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ലീ​വി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി നി​ർ​ര​യി​ക്കു​ക. ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​റു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക് അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക​ൾ, അം​ഗീ​കൃ​ത കാ​ലാ​വ​ധി​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യോ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യോ അ​ധി​ക അം​ഗീ​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അം​ഗീ​കൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം, അ​ധി​കാ​രി​പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ലീ​വ് നേ​ടേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​വ​ധി​ക​ൾ 'സ്വി​ഹ​തി' ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കും. 'സി​ഹ്വ​തി’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സേ​വ​നം വ​ഴി അ​വ​ധി​യു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ധി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് 50,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യും, ഒ​പ്പം ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​വ​രു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​യ്ക്ക​ൽ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശി​ക്ഷാ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് സ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടോ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റോ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക​യോ ത​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​യ്ക്ക​ൽ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശി​ക്ഷാ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (23) പ്ര​കാ​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ലീ​വ് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Medical Leaves Cannot Be Granted Based on Beneficiary's Request: Saudi Ministry
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