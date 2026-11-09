‘മക്ക മാരത്തൺ 2026’ ഡിസംബർ 17ന് ആരംഭിക്കും; മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

‘മക്ക മാരത്തൺ 2026’ ഡിസംബർ 17ന് ആരംഭിക്കും; മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്text_fields
മക്ക: 2026 ഡിസംബർ 17 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ‘മക്ക മാരത്തൺ 2026’ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി വിശുദ്ധ നഗരമായ മക്ക. ‘മക്ക, കേൾക്കുന്ന ചുവടുകൾ... അനുഭവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ’ തലക്കെട്ടിൽ മക്ക, മശാഇർ റോയൽ കമീഷൻ ആണ് മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കായികക്ഷമതയെ സാംസ്കാരിക അറിവുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക, വിശുദ്ധ നഗരത്തിലെ ചരിത്രപരമായ പാതകളും സ്ഥലങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സ്പോർട്സ്-സാംസ്കാരിക സംരംഭത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
മുസ്ദലിഫ വാക്കവേയിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മാരത്തൺ, ജബൽ അൽറഹ്മയും മസ്ജിദ് നമിറയും പിന്നിട്ട് അറഫാത്ത് അതിർത്തികളിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ മതപരവും ചരിത്രപരവുമായ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന വിധത്തിലാണ് റൂട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കായികപരമായ വെല്ലുവിളിക്കൊപ്പം വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളുടെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളും അടുത്തറിയാൻ ഇത് പങ്കാളികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു.
മത്സരാർഥികളെയും സന്ദർശകരെയും സ്വീകരിക്കാനായി 'മാരത്തൺ വില്ലേജ്' തുറക്കുന്നതോടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ, റേസ് നമ്പറുകൾ വാങ്ങാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ-ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ, സ്പോൺസർമാരുടെയും പങ്കാളികളുടെയും മേഖലകൾ എന്നിവക്ക് പുറമേ കായിക-വിനോദ പരിപാടികളും സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡിസംബർ 17ന് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകും. ഡിസംബർ 18ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന കുട്ടികളുടെ ഓട്ടമത്സരവും 200 മീറ്റർ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള മത്സരവും നടക്കും. ഡിസംബർ 19നാണ് പ്രധാന മത്സരം നടക്കുന്നത്. വിവിധ കായികക്ഷമത ഉള്ളവർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ 5, 10, 21 കിലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പ്രധാന ഓട്ടമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്സരപാതയുടെ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റും അറിയാൻ https://makkahmarathon.com/ar. എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.