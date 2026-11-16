മക്കയിൽ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത; റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം

മക്കയിൽ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത; റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രംtext_fields
ജിദ്ദ: തിങ്കളാഴ്ച പുണ്യനഗരമായ മക്കയിൽ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെയാണ് മക്കയിൽ റെഡ് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുക. കനത്ത മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ്, ദൂരക്കാഴ്ച പൂജ്യത്തിലേക്ക് താഴുന്ന അവസ്ഥ, ആലിപ്പഴ വർഷം, മിന്നൽ പ്രളയം, ഇടിമിന്നൽ എന്നിവക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
മക്കക്ക് പുറമെ ജിസാൻ, അസീർ, അൽ ബാഹ മേഖലകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മേഖലകളിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന മഴക്കും ആലിപ്പഴ വർഷത്തിനും സജീവമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ചിലയിടങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനിലയും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവും അനുസരിച്ച്, മക്കയിൽ 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും , അൽ ബാഹയിൽ 12 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും , അബഹയിൽ 11 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും , ജിസാനിൽ 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താപനില രേഖപ്പെടുത്തും. റിയാദിൽ 11 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനിലയും മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷവുമായിരിക്കും. ജിദ്ദയിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയും മൂടൽമഞ്ഞും പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ (25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് - 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്), ദമ്മാമിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് (15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് - 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്).
മദീനയിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയും (20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് - 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്), തബൂക്ക്, ബുറൈദ, ഹാഇൽ, നജ്റാൻ, അറാർ, സകാക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷവുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുകയെന്നും കേന്ദ്രം ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി