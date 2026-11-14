മദീനയിൽ ബസ് ടിക്കറ്റുകൾ ഇനി 'തവക്കൽനാ' വഴി വാങ്ങാം; ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി

മദീനയിൽ ബസ് ടിക്കറ്റുകൾ ഇനി 'തവക്കൽനാ' വഴി വാങ്ങാം; ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിtext_fields
മദീന: മദീനയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് ടിക്കറ്റുകൾ ഇനിമുതൽ 'തവക്കൽനാ' ആപ്പ് വഴി ഡിജിറ്റലായി വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ‘മദീന ബസ് ’ലഭ്യമാക്കി. മദീന റീജിയൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പൊതുഗതാഗത പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് മദീന ബസ് സർവീസ്. മദീന നിവാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും പൊതുഗതാഗത ഉപയോഗം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും യാത്രാ നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മസ്ജിദുന്നബവി, അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ഹറമൈൻ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഖുബാ മസ്ജിദ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പ്രമുഖ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മദീന ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ മദീന ബസ് ശൃംഖലയിൽ 16 റൂട്ടുകളും 476 സ്റ്റോപ്പുകളുമാണുള്ളത്. ഇത് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗതാഗതക്കുരുക്കും പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണവും കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.