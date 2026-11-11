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    മദീന വിമാനത്താവള വികസനം 2027 ഒക്ടോബറോടെപൂർത്തിയാകും -സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ​അതോറിറ്റി മേധാവി

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    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം 5.2 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് കു​റി​ച്ചു
    madinah airport
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    ജി​ദ്ദ: മ​ദീ​ന​യി​ലെ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി 2027 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നും 18 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​ദു​വൈ​ലെ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ദു​യൂ​ഫു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ർ​വീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ’​മി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ആ​റ് പ്ര​ധാ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം 5.2 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് കു​റി​ച്ചു. ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ന​മ്പ​ർ നാ​ല് ന​വീ​ക​രി​ച്ച് 1.5 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ത​ക്ക​വ​ണ്ണം പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ച്ച​തും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഹ​ജ്ജ് ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ 1.6 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തും ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ന​മ്പ​ർ ഒ​ന്ന് വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​തും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. വ്യോ​മ​യാ​ന അ​തോ​റി​റ്റി വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും വി​ല​യി​രു​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് പാ​ത​ക​ളും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗേ​റ്റു​ക​ളും വ​ഴി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്ര പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലെ ഹ​ജ്ജ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മി​നി​റ്റി​ൽ താ​ഴെ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Madinah Airport Expansion 2027
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