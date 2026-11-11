മദീന വിമാനത്താവള വികസനം 2027 ഒക്ടോബറോടെപൂർത്തിയാകും -സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ​അതോറിറ്റി മേധാവി

മദീന വിമാനത്താവള വികസനം 2027 ഒക്ടോബറോടെപൂർത്തിയാകും -സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി മേധാവിtext_fields
ജിദ്ദ: മദീനയിലെ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് വിമാനത്താവളം വികസന പദ്ധതി 2027 ഒക്ടോബറിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നും 18 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കാനാകുമെന്നും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ജനറൽ അതോറിറ്റി മേധാവി അബ്ദുൽ അസീസ് അൽദുവൈലെജ് പറഞ്ഞു. ‘ദുയൂഫുർറഹ്മാൻ സർവീസ് പ്രോഗ്രാ’മിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ വ്യോമയാന മേഖല പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണനേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ആറ് പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി ഹജ്ജ് സീസണിൽ തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വർഷം മുഴുവൻ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം 5.2 കോടി യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിച്ച് റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു. ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാർക്കും തീർഥാടകർക്കും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടെർമിനൽ നമ്പർ നാല് നവീകരിച്ച് 1.5 കോടിയിലധികം യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്കവണ്ണം പുനരുദ്ധരിച്ചതും വിമാനത്താവളത്തിലെ ഹജ്ജ് ടെർമിനലുകൾ 1.6 കോടി യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചതും ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ നമ്പർ ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ചതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. വ്യോമയാന അതോറിറ്റി വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനവും യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയും വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.
കൂടാതെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സ്മാർട്ട് പാതകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഗേറ്റുകളും വഴി തീർഥാടകരുടെ യാത്ര പൂർണമായും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് പാസ്പോർട്ട് കൗണ്ടറുകളിലെ ഹജ്ജ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.