സൗദിയിലെ ലുലു ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 'വലാ വൺ ലൊയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം'; ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ച് ലുലു സൗദി അറേബ്യയും വലാ പ്ലസും

സൗദിയിലെ ലുലു ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 'വലാ വൺ ലൊയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം'; ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ച് ലുലു സൗദി അറേബ്യയും വലാ പ്ലസുംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയ്ൽ ശൃംഖലകളിലൊന്നായ ലുലുഹൈപ്പർമാർക്കറ്റും, കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ്, ലൊയൽറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് രംഗത്തെ മുൻനിര കമ്പനിയായ വലാ പ്ലസും കൈകോർത്ത് ലുലു ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വലാ വൺ ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം ഒരുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ലുലു സൗദിയും വലാ പ്ലസും ഒപ്പുവെച്ചു. ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിൽ നിർണായക നാഴികക്കല്ലാകുന്ന ചുവടുവെയ്പിലൂടെ ലുലു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് വേളയിൽ കൂടുതൽ ലോയൽറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും തടസ്സമില്ലാത്ത ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം ആസ്വദിക്കാനും വഴിയൊരുങ്ങും.
റിയാദിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വലാ പ്ലസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ റയാൻ ജമീൽ, ലുലു സൗദി അറേബ്യ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ സൗദിയിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലോയൽറ്റി റിവാർഡ്സ് സേവനം പ്രയോജനപ്പെടും.
2016-ൽ റിയാദിലാണ് വലാ പ്ലസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ക്ഷേമവും ലൊയൽറ്റി പ്രോഗ്രാമുകളും മുൻനിർത്തിയുള്ള നൂതന റിവാർഡ്സ് പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് വലാ പ്ലസ് രാജ്യത്ത് ശ്രദ്ധയാർജ്ജിക്കുന്നത്.ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുമായി കൈകോർക്കുന്നതിലൂടെ, വലാ പ്ലസിന് കീഴിലെ വലാ വൺ ലോയൽറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സേവനവും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തും.
വലാ വൺ ലൊയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം ലുലു ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച മൂല്യം ഉറപ്പാക്കാനും ലുലുവിലൂടെയുള്ള ഓരോ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവവും കൂടുതൽ ലാഭകരവുമാക്കാനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും ലുലു സൗദി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് വ്യക്തമാക്കി.