വാക്സിനേഷൻ: കിങ് സൽമാൻ റിലീഫ് കേന്ദ്രം -‘സനോഫി' കരാർtext_fields
റിയാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അർഹരായവർക്ക് അവശ്യ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കിങ് സൽമാൻ റിലീഫ് കേന്ദ്രം 'സനോഫി അറേബ്യ ട്രേഡിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡു' മായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. റിയാദിലെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ.എസ്. റിലീഫ് ഗവേഷണ-പഠന വിഭാഗം ഡയറക്ടറും മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഡോ. സിയാദ് ബിൻ അഹമ്മദ് മെമിഷും സനോഫി സൗദി-ഗൾഫ് ജനറൽ മെഡിസിൻസ് വിഭാഗം ജനറൽ മാനേജർ ഡോ. ലാമ സാലിഹും ചേർന്നാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
അടിസ്ഥാന പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പരിപാടികൾ പരിമിതമായതും പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതുമായ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് കരാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി രോഗപ്രതിരോധ സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണക്കാനും, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ പങ്കാളിത്തം സഹായിക്കും.
പ്രാദേശികമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ശേഷികളെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുസ്ഥിര മാതൃകകൾ കണ്ടെത്താനും ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ സഹകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രാദേശികമായും ആഗോളതലത്തിലും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിൽ സൗദി അറേബ്യ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ കരാർ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുരിതബാധിതർക്ക് ആരോഗ്യ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി കിങ് സൽമാൻ റിലീഫ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നടപടി.