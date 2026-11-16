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    പതിനായിരം ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗദി ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകും

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    ‘കനഫ്’ പദ്ധതിക്കായി സംയുക്ത സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
    പതിനായിരം ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗദി ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകും
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    കെ.എസ് റിലീഫ് കേന്ദ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർവൈസർ ജനറൽ എൻജിനീയർ അഹമ്മദ് അൽബൈസ് കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നു

    റിയാദ്: ഗസ്സയിൽ ദുരിതബാധിതരായ ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ‘കനഫ്’ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കിങ് സൽമാൻ റിലീഫ് സെന്റർ സംയുക്ത സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർവൈസർ ജനറൽ എൻജിനീയർ അഹമ്മദ് അൽബൈസ് ആണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.

    വടക്കൻ ഗസ്സ, ഗസ്സ, സെൻട്രൽ ഗവർണറേറ്റ്, ഖാൻ യൂനിസ് എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളിലായി ഏകദേശം 60,000 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 10,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കരാറിലൂടെ ഷോപ്പിങ് കൂപ്പണുകൾ ലഭിക്കും. അംഗങ്ങളുടെ പ്രായം, അളവ്, ആവശ്യകത എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഗുണഭോക്താക്കളായ കുടുംബങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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    News Summary - King Salman Relief Centre Signs to Provide Winter Clothing for Gaza
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