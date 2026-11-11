കിങ് ഫഹദ് കോസ്വേ വഴി യാത്രാനിരക്കിൽ റെക്കോർഡ് വർധന; ഒരു വർഷത്തിനിടെ ബഹ്റൈനിലെത്തിയത് 1.7 കോടി സന്ദർശകർtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയെയും ബഹ്റൈനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കിങ് ഫഹദ് കോസ്വേ വഴി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ യാത്ര ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധനവ്. 2025ലെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1.7 കോടിയോളം സന്ദർശകരാണ് കോസ്വേ വഴി സൗദിയിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആകെ യാത്രാ നീക്കം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് ശതമാനം വർധനവോടെ 3.33 കോടി പിന്നിട്ടു. ബഹ്റൈന്റെ 'നാഷനാലിറ്റി, പാസ്പോർട്ട് ആന്റ് റെസിഡൻസ് അഫയേഴ്സ്' പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 16,653,820 പേർ കോസ്വേ വഴി ബഹ്റൈനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, 16,711,284 പേർ ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് സൗദിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്തുവിട്ട റോഡ് ഗതാഗത സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം സൗദി അറേബ്യയുടെ കര അതിർത്തി കവാടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിങ് ഫഹദ് കോസ്വേയാണ്. രാജ്യത്തെ ആകെ കരയാത്രക്കാരുടെ 49.1 ശതമാനവും ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. 12.2 ശതമാനം യാത്രക്കാരുമായി അൽ ഖഫ്ജി അതിർത്തി കവാടമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സൗദിയിലെ എല്ലാ കര അതിർത്തി കവാടങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള ആകെ യാത്രാ നിരക്കിൽ 7.2 ശതമാനത്തിന്റെ മികച്ച വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആകെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 70.7 ദശലക്ഷം കടന്നു. ഇതിൽ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചവർ 37 ദശലക്ഷവും പുറത്തേക്ക് പോയവർ 33.7 ദശലക്ഷവുമാണ്. സൗദി ബഹ്റൈൻ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ശക്തമായ വാണിജ്യ-വിനോദസഞ്ചാര ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവാണ് കോസ്വേയിലെ ഈ വൻ ജനത്തിരക്ക്. 1986 നവംബർ 26 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കിങ് ഫഹദ് കോസ്വേ സൗദിയെയും ബഹ്റൈനെയും കരമാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പാതയാണ്. സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽ ഖോബാറിനും ബഹ്റൈനിലെ അൽ ജസ്റക്കും ഇടയിൽ കടലിന് മുകളിലൂടെ നിർമിച്ച 25 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പാലം അതിമനോഹരമായ ഒരു നിർമിതി കൂടിയാണ്. മൂന്നരപ്പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ഈ പാത ഇന്ന് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റൂട്ടാണ്.
ദിനംപ്രതി പതിനായിരങ്ങളാണ് ഈ പാലം വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം 10 ലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. സൗദിയിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിലേക്കുള്ള മൊത്തം കരയാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതത്തിന്റെ പകുതിയോളവും ഈ കോസ്വേ വഴിയാണ്. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഈ പാതയുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗതാഗത സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗദി വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാവുകയാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.