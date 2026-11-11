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    കിങ് ഫഹദ് കോസ്‌വേ വഴി യാത്രാനിരക്കിൽ റെക്കോർഡ് വർധന; ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 1.7 കോ​ടി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ

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    King Fahd Causeway
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    കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ യു​ടെ വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ (ഫ​യ​ൽ)

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത ആ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വ​ർ​ധ​ന​വ്. 2025ലെ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 1.7 കോ​ടി​യോ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​കെ യാ​ത്രാ നീ​ക്കം മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വോ​ടെ 3.33 കോ​ടി പി​ന്നി​ട്ടു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ 'നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ന്റ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്' പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 16,653,820 പേ​ർ കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, 16,711,284 പേ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ക​ര അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​കെ ക​ര​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ 49.1 ശ​ത​മാ​ന​വും ഈ ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. 12.2 ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി അ​ൽ ഖ​ഫ്ജി അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സൗ​ദി​യി​ലെ എ​ല്ലാ ക​ര അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മു​ള്ള ആ​കെ യാ​ത്രാ നി​ര​ക്കി​ൽ 7.2 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​കെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 70.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക​ട​ന്നു. ഇ​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​വ​ർ 37 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​വും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​വ​ർ 33.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​വു​മാ​ണ്. സൗ​ദി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ വാ​ണി​ജ്യ-​വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ലെ ഈ ​വ​ൻ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്ക്. 1986 ന​വം​ബ​ർ 26 ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ സൗ​ദി​യെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും ക​ര​മാ​ർ​ഗം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യാ​ണ്. സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ൽ ജ​സ്‌​റ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ക​ട​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ഈ ​പാ​ലം അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു നി​ർ​മി​തി കൂ​ടി​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട ഈ ​പാ​ത ഇ​ന്ന് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട റൂ​ട്ടാ​ണ്.

    ദി​നം​പ്ര​തി പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പാ​ലം വ​ഴി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​മാ​സം 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള മൊ​ത്തം ക​ര​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യോ​ള​വും ഈ ​കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി​യാ​ണ്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഈ ​പാ​ത​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​ത് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

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    News Summary - King Fahd Causeway Travel
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