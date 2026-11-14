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    മഴ ആസ്വദിക്കാൻ ജുബൈലിലെ ബീച്ചുകളിലും പാർക്കുകളിലും തിരക്ക്

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    saudi arabia
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    മഴ ആസ്വദിക്കാൻ ജുബൈൽ വ്യവസായ നഗരിയിലെ ഹയാത്ത് സ്ക്വയറിലെത്തിയ സന്ദർശകർ

    ജുബൈൽ: മഴമേഘങ്ങൾ മൂടിയ ആകാശവും ഇടവിട്ടുള്ള ചാറ്റൽമഴയും ആസ്വദിക്കാൻ ജുബൈൽ വ്യവസായ നഗരിയിലെ പൊതുയിടങ്ങളിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കേറി. മഴയെ വരവേൽക്കാൻ താമസക്കാരും വിനോദസഞ്ചാരികളും കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ നഗരത്തിലെ ബീച്ചുകളും പാർക്കുകളും സജീവമായി.

    കുടുംബങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് മഴ ആസ്വദിക്കാനായി നഗരത്തിലെ വിവിധ വിനോദകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയത്. പലരും പച്ചപ്പുൽമൈതാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് തണുപ്പും മഴയും ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ ഈ മനോഹര നിമിഷങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും കഫേകളും റസ്റ്ററന്റുകളുമുള്ള 'ഹയാത്ത് സ്ക്വയറിലും' വലിയ ജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.

    സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷയും സുഗമമായ ഗതാഗതവും ഉറപ്പാക്കാൻ സുരക്ഷാ വിഭാഗം ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജുബൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടവിട്ട് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. നഗരത്തിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരാനും സിവിൽ ഡിഫൻസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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    News Summary - Jubail's Beaches and Parks Crowded as Residents Flock to Enjoy the Rain
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