ജിദ്ദയിൽ സിഫ്-റബിയ ടീ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നവംബർ 13ന്: 'നിസ് അറേബ്യ' നേതൃത്വം നൽകുംtext_fields
ജിദ്ദ: കായികപ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിഫ്-റബിയ ടീ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ നവംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഒരു വർഷത്തോളമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ 'നിസ് അറേബ്യാ' യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. സൗദി കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പൂർണമായ അനുമതിയോടെ ജിദ്ദ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് സ്ട്രീറ്റിലെ അൽറുസൂഖ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. വിവിധ കാറ്റഗറികളിലായി ആകെ ആറ് പ്രമുഖ ടീമുകളാണ് ഫൈനൽ ദിനത്തിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്.
മഗ്രിബ് നമസ്ക്കാരത്തിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം 6.15ന് നടക്കുന്ന 17 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തോടെയാണ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. ഇതിൽ ഗ്രീൻ ബോക്സ് ലോജിസ്റ്റിക് ടാലെന്റ് ടീൻസ് ഫുട്ബാൾ അക്കാദമി, ഇ.എഫ്.എസ് ലോജിസ്റ്റിക് ജെ.എസ്.സി സോക്കർ അക്കാദമിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.
തുടർന്ന് രാത്രി 8:00 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ബി-ഡിവിഷൻ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അഹ്ദാബ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ചാർമസ് ന്യൂ കാസിൽ എഫ്.സി, ഡേ ബൈ ഡേ മാർക്കറ്റ് യാസ് എഫ്.സിയെ നേരിടും. കായികപ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എ-ഡിവിഷൻ മഹാപോരാട്ടം രാത്രി 9.30നാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ റീം അൽ ഔല ഈസ് ടി സബീൻ എഫ്.സി, എച്ച്.എം.ആർ റിയൽ കേരള എഫ്.സിയുമായി കിരീടത്തിനായി മാറ്റുരക്കും.
കേരളത്തിൽ നിന്നും സൗദിയുടെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നുമായി നിരവധി പ്രഗത്ഭരായ കളിക്കാർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു. മികച്ച കളിക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ തന്നെ മത്സരങ്ങൾ ഏറെ വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. ജിദ്ദയിലെ മുഴുവൻ കായികപ്രേമികളെയും അൽറുസൂഖ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.