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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സി​ഫ്-​റ​ബി​യ ടീ ​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ 13ന്: '​നി​സ് അ​റേ​ബ്യ' നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും

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    ജി​ദ്ദ: കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സി​ഫ്-​റ​ബി​യ ടീ ​ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ 13 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ 'നി​സ് അ​റേ​ബ്യാ' യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ അ​ൽ​റു​സൂ​ഖ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ ആ​റ് പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ ദി​ന​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ഗ്‌​രി​ബ് ന​മ​സ്ക്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.15ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന 17 വ​യ​സ്സി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഗ്രീ​ൻ ബോ​ക്സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ടാ​ലെ​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി, ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ജെ.​എ​സ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ത്രി 8:00 മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി-​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഹ്‌​ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചാ​ർ​മ​സ് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി, ഡേ ​ബൈ ഡേ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും. കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ ഏ​റെ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന എ-​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ഹാ​പോ​രാ​ട്ടം രാ​ത്രി 9.30നാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ഈ​സ് ടി ​സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി, എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നും സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ ക​ളി​ക്കാ​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​തി​നോ​ട​കം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ വീ​റും വാ​ശി​യും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും അ​ൽ​റു​സൂ​ഖ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Jeddah Football Final Matches
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