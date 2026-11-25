റിയാദിലെ 'സെയ്ഫ്' മേളയിൽ നൂതന ആശയങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകൾtext_fields
റിയാദ്: യാദിലെ 'സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഫെയറിൽ' ഇന്ത്യൻ സംഘം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, സുരക്ഷ, ജീവിതനിലവാരം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത പരിഹാരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകൾ മേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 26 വരെയാണ് മേള നടക്കുന്നത്. സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജകുമാരന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ, ഗ്ലോബൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും തുവൈഖ് അക്കാദമിയും സംയുക്തമായാണ് സെയ്ഫ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളിൽ പങ്കെടുത്ത 1,20,000ത്തിലധികം പേർ സമർപ്പിച്ച 30,000ത്തിലേറെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 55 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1,200 ടീമുകളാണ് 14 മേഖലകളിലായി മത്സരിക്കുന്നത്.
അടിയന്തര സഹായത്തിന് 'ഹാമി'
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എ.ഐ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപിക ശോഭന മാത്തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വികസിപ്പിച്ച 'ഹാമി' എന്ന സ്മാർട്ട് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ഏത് രാജ്യത്തെയും താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനും വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
അടിയന്തര സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ, വിവർത്തനം, സർക്കാർ-ആരോഗ്യ സേവന വിവരങ്ങൾ, സമീപത്തുള്ള സ്കൂളുകളുടെയും ആശുപത്രികളുടെയും ഇന്ററാക്ടീവ് ഗൈഡ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് താമസം മാറിയപ്പോൾ മകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്കൂളും ആശുപത്രിയും കണ്ടെത്താൻ താൻ നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ശോഭന പറഞ്ഞു.
ശബ്ദം കുറഞ്ഞ ഡ്രോണുകളുമായി 'എയ്റോസ്ട്രീം'
പതിനേഴുകാരിയായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിനി മൈത്രി ശുക്ല അംഗമായ 'എയ്റോസ്ട്രീം' ടീം, ഡ്രോണുകളുടെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന നൂതന പ്രൊപ്പല്ലർ ഡിസൈനാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ നേരെയുള്ള ബ്ലേഡുകൾക്ക് പകരം വളഞ്ഞ ആകൃതിയിലുള്ള 'ടൊറോയ്ഡൽ' ബ്ലേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശബ്ദം 5.3 ഡെസിബെൽ വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു സംരക്ഷിത പ്രദേശത്ത് ഡ്രോൺ ശബ്ദം കാരണം പക്ഷികൾ പരിഭ്രാന്തരായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ സംഭവമാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിന് പ്രേരണയായതെന്ന് മൈത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ആൽഗകളിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി
സൗദിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ ആധവൻ സെൽവരാജ് ജയരാജ്, പ്രകാശസംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൈവ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ആൽഗകളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പരീക്ഷണാത്മക ബയോ-ബാറ്ററിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനും പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ലഘൂകരിക്കാനും ഈ പുനരുപയോഗ ഊർജ മാർഗം സഹായിക്കും. പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യർക്കും ദോഷകരമല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം കണ്ടെത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ആധവൻ പറഞ്ഞു.
ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംരംഭങ്ങൾ
ഈന്തപ്പന മാലിന്യങ്ങളെ ജൈവവിഘടനം സംഭവിക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടികളാക്കി മാറ്റുന്ന പദ്ധതിയുമായി സയ്യിദ അഫീഫ നയിക്കുന്ന 'ഡേറ്റ്സൈക്കിൾ', ഡിസ്ലെക്സിയ ബാധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എ.ഐ വിദ്യാഭ്യാസ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുന്ന സായ് ശരണ്യ നരാംസെട്ടിയുടെ 'ലുമെന എ.ഐ', ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി സ്പർശനരഹിത കൈകഴുകൽ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ച ഇബാദ് ഇർഫാൻ ഷെയ്ഖിന്റെ 'തുഹ്ർ' എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ എൻട്രികൾ. കൂടാതെ, അനധികൃത കടന്നുകയറ്റം തടയുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ ലേസർ അലാറം സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ച ബഹുരാഷ്ട്ര സംഘമായ 'ലേസർ ഗാർഡിൽ' യൂസഫ് മുഹമ്മദ് ഹക്കീമും പങ്കാളിയാണ്.