പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാനാകാതെ പ്രവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ; അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവാസി സമൂഹംtext_fields
ജിദ്ദ: ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സങ്കീർണമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിരവധി പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. പേര്, പിതാവിന്റെ പേര്, കുടുംബപേര് (സർനെയിം), ജനനത്തീയതി എന്നിവയിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിലെ നൂലാമാലകളും, നാട്ടിൽ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നവർ നേരിടുന്ന നിയമതടസ്സങ്ങളുമാണ് പ്രവാസികൾക്ക് വിനയാകുന്നത്.
പാസ്പോർട്ടിലെ രേഖാപിശകുകൾ തിരുത്തുന്നതിന് കർശനമായ നിബന്ധനകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. കൂടാതെ, നാട്ടിൽ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ആവശ്യമായി വരുന്നത് പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്നു. പാസ്പോർട്ട് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതോടെ വിദേശത്തെ താമസരേഖകൾ പുതുക്കാനോ ജോലിയിൽ തുടരാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
വർഷങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് വെറുംകൈയോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണ് പലരും. ഇത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും തകർക്കുന്നു.പേര്, ജനനത്തീയതി തുടങ്ങിയവയിലെ പിശകുകൾ തിരുത്തുന്നതിന് ലളിതവും സമയബന്ധിതവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രവാസികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അതുപോലെ നാട്ടിൽ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നവർക്ക്, കോടതി നിർദേശങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾക്കും വിധേയമായി കുറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള പാസ്പോർട്ട് അനുവദിക്കാൻ പ്രത്യേക ഇളവുകളോ സംവിധാനങ്ങളോ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.