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ത്വാഇഫ് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽtext_fields
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News Summary - Indian Consul General meets Taif Governor
ജിദ്ദ: ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ ഫഹദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സൂരി, ത്വാഇഫ് ഗവർണർ അമീർ ഫവാസ് ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സഊദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുവരും പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി. ത്വാഇഫിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും, വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളും ചർച്ചയിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി.
ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള വിവിധ പ്രവിശ്യാ, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുമായി സ്ഥാപനപരമായ ബന്ധവും സഹകരണവും ദൃഢമാക്കുന്നതിനായി കോൺസുലേറ്റ് നടത്തിവരുന്ന തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
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