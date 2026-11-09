ഇന്ത്യ-സൗദി ഹജ്ജ് കരാർ ഇന്ന് ഒപ്പുവെക്കും; കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ജിദ്ദയിലെത്തി

ഇന്ത്യ-സൗദി ഹജ്ജ് കരാർ ഇന്ന് ഒപ്പുവെക്കും; കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ജിദ്ദയിലെത്തിtext_fields
ജിദ്ദ: അടുത്ത വർഷത്തെ ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യ-സൗദി ഉഭയകക്ഷി ഹജ്ജ് കരാർ തിങ്കളാഴ്ച ജിദ്ദയിൽ ഒപ്പുവെക്കും. ഇതിനായി കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിദ്ദയിൽ എത്തി. ഇത്തവണയും ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം (1,75,025) തീർഥാടകർക്കായിരിക്കും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലെ ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ, ഹറമൈൻ അതിവേഗ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ സന്ദർശിച്ച് ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്കായുള്ള യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് ഒരുക്കങ്ങളും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ ഹജ്ജ് യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവും ചർച്ചകളും ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ആറാമത് ഹജ്ജ് ഉച്ചകോടിക്കും പ്രദർശനത്തിനും ഞായറാഴ്ച ജിദ്ദയിൽ തുടക്കമായി. നാല് ദിവസം നീളുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 150ലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യയെക്കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളും ഈ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി സൗദിയുമായി ഔദ്യോഗിക ഹജ്ജ് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കും.
ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന 500-ലധികം കമ്പനികളാണ് ഇത്തവണ പ്രദർശനത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. തീർഥാടകരുടെ യാത്രയും താമസവും കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും നൂതന ഡിജിറ്റൽ ആശയങ്ങളുടെയും വിപുലമായ പ്രദർശനവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.