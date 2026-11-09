2027 ലെ ഇന്ത്യ-സൗദി ഹജ്ജ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു; കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിന്റെ സൗദി സന്ദർശനം പൂർത്തിയായി

2027 ലെ ഇന്ത്യ-സൗദി ഹജ്ജ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു; കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിന്റെ സൗദി സന്ദർശനം പൂർത്തിയായിtext_fields
ജിദ്ദ: 2027ലെ ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിനായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ഹജ്ജ് കരാറിൽ ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും ഒപ്പുവെച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ, പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും സൗദി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് ബിൻ ഫൗസാൻ അൽ റാബിഅയും തമ്മിൽ ജിദ്ദയിൽ നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചക്ക് ശേഷമാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.
കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (ഹജ്ജ്) മുഹമ്മദ് അഫ്സലും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉന്നതതല സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ കരാർ പ്രകാരം മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ 1,75,025 ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്കാണ് അടുത്ത വർഷവും ഹജ്ജ് കർമം നിർവഹിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക.
ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാന ദിനമായ നവംബർ ഒമ്പത് തിങ്കളാഴ്ച്ചയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഹജ്ജ് മന്ത്രിമാർ തമ്മിലുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയും കരാർ ഒപ്പിടലും നടന്നത്. 2027ലെ ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിനായുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇരുവരും സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തി. ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഗമവും ആശ്വാസകരവുമായ തീർഥാടന അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനവും ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണയും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. തീർഥാടകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സൗദി ഭരണകൂടം നൽകുന്ന നിരന്തര പിന്തുണക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ നന്ദി അറിയിച്ചു.
നവംബർ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നീണ്ടുനിന്ന സന്ദർശന വേളയിൽ ആറാമത് ഹജ്ജ് കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് എക്സിബിഷന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് സൗദി ഹജ്ജ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോൺഫറൻസിലും പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം, സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മറ്റ് വിദേശ മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം മക്ക ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ സഊദ് ബിൻ മിശ്അൽ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സഊദുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യ ഹൗസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'നൂറെ ദിവാലി' ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മന്ത്രി സൗദി സുഹൃത്തുക്കളുമായും പശ്ചിമ സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായും സംവദിച്ചു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്, ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മന്ത്രി 2027ലെ ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും വിവിധ പങ്കാളികളുടെ ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹജ്ജ് മാനേജ്മെന്റ്, തീർഥാടകരുടെ ക്ഷേമം, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം വഴിയൊരുക്കി.