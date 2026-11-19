റിയാദിനു നേരെ ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം; പ്രതിരോധിച്ച് സഖ്യസേനtext_fields
റിയാദ്: വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനു നേരെ തൊടുത്തുവിട്ട ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്തു. തകർക്കപ്പെട്ട മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിൽ പതിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തിവരികയാണെന്ന് സഖ്യസേന അറിയിച്ചു.
പുലർച്ചെ 4:42-ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം താമസക്കാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് 'ആകാശ ഭീഷണി' സംബന്ധിച്ച അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റിനുശേഷം നഗരത്തെ നടുക്കി വലിയൊരു സ്ഫോടനശബ്ദം കേൾക്കുകയും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞതായി അറിയിക്കുന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.
പുലർച്ചെ 5:20-ഓടെയാണ് സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയത്. പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം 'എക്സ്' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരി ക്കുകയാണ്. കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, തലസ്ഥാനത്തെ അരാംകോയുടെ ഭരണനിർവഹണ കെട്ടിടം, തുറമുഖങ്ങൾ, എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയാണ് ഹൂതികൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ സാധാരണക്കാ രുടെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നതിനൊപ്പം വ്യോമഗതാഗതത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, സൗദി സഖ്യസേനയും യെമനിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള സർക്കാരും സംയുക്തമായി ഹൂതികളുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുന്നുണ്ട്.
സഅദ, സൻആ, അൽ ഹുദൈദ, അൽ ജൗഫ്, മാരിബ് എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളും ആയുധ ശാലകളും സഖ്യസേന ഇതിനകം തകർത്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വിശാലമായ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഈ നീക്കങ്ങൾ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലും ചെങ്കടൽ മേഖലയിലും സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണക്കാരെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച സൗദി അറേബ്യ സ്വന്തം പ്രദേശത്തെയും ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു.