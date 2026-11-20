റിയാദ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്ററിലെ ടവറിനുനേരെ ഹൂതി ആക്രമണം; ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ്text_fields
റിയാദ്: റിയാദിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്ററിലെ ടവറുകളിലൊന്നിന് നേരെ ഹൂതി ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായതായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ടവറിന്റെ പല നിലകൾക്കും സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കുകളില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയിലെ സിവിലിയന്മാരെയും സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂതികളുടെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ആക്രമണം. സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ശത്രുതാപരമായ ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് കേണൽ മുഹമ്മദ് അൽഹമ്മദി പറഞ്ഞു. ഹൂതി ഭീകരസംഘടന പിന്തുടരുന്ന അക്രമാസക്തമായ സമീപനത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സംഭവം നടന്നയുടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇടപെടുകയും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട എല്ലാ അംഗീകൃത നടപടികളും മുൻകരുതലുകളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സൗദിയിലെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ആവർത്തിച്ച് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന അവരുടെ തീവ്രവാദപരവും ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ നടപടികളെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തി. ഇത് പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ സുരക്ഷക്ക് യഥാർഥ ഭീഷണിയാണ്. യമനിലെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലുള്ള ഹൂതികളുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനായി സഖ്യസേന തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സൈനിക നടപടികൾ വിപുലീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ റിയാദിൽ ആക്രമണമുണ്ടായത്.