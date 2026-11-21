ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ ടവറിന് നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം: ജി.സി.സി മേധാവി അപലപിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: റിയാദിലെ കിംങ് അബ്ദുല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു ടവറിന് നേരെ ഹൂതി മിലിഷ്യ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തെ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം അൽബുദൈവി ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ആക്രമണം സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്നതിലും സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും ഈ സംഘം തുടരുന്ന നിലപാടാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് -പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഹൂതികളുടെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരെ ഉത്തരവാദികളാക്കാനും തുടർഭീഷണികൾ തടയാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയോടും അൽബുദൈവി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാധാരണക്കാർക്കും സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അത് ഹൂതി മിലിഷ്യയെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സൗദിയുടെ സുരക്ഷ, പരമാധികാരം, പ്രാദേശിക അഖണ്ഡത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സൗദി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്നും സൗദി അറേബ്യക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും ജി.സി.സി മേധാവി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.