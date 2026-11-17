ഇരു ഹറമുകളിലും സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ‘സുരക്ഷാ ബ്രേസ്ലെറ്റ്’text_fields
മക്ക: മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലും മദീനയിലെ മസ്ജിദുന്നബവിയിലും എത്തുന്ന തീർഥാടകരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ‘സുരക്ഷാ ബ്രേസ്ലെറ്റ്’ സേവനം ആരംഭിച്ചു. തിരക്കിനിടയിൽ കൂടെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും കണ്ടെത്താനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
ഹറം പള്ളികൾക്കുള്ളിലും പുറത്തെ മുറ്റങ്ങളിലും സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹറം കാര്യാലയം പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സന്ദർശക പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ (ഗസ്റ്റ് കെയർ സെന്ററുകൾ) വഴി ഈ സേവനം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ബ്രേസ്ലെറ്റുകളാണ് സന്ദർശകർക്ക് നൽകുന്നത്. ആരെങ്കിലും കൂട്ടം തെറ്റിയാൽ, ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവരെ തിരിച്ചറിയാനും ബന്ധുക്കളെ ഉടൻ വിവരമറിയിക്കാനും ഹറമിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷക്കും മാനുഷിക പരിഗണനക്കും അതോറിറ്റി നൽകുന്ന ഉയർന്ന മുൻഗണനയാണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. സന്ദർശകർക്ക് സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ, ആശങ്കയില്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും.